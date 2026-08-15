UTC afronta un nuevo problema administrativo y deportivo en plena disputa del Torneo Clausura 2026. El club cajamarquino fue sancionado por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) con la deducción de tres puntos en la Liga 1 y, además, quedó impedido de inscribir futbolistas nacionales durante el siguiente periodo libre de pases. La medida se produce horas antes de su partido ante Alianza Lima, correspondiente a la quinta fecha del campeonato, y vuelve a poner al ‘Gavilán del Norte’ en una situación complicada.

La resolución fue emitida por el Tribunal Arbitral de la Sala B de la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la FPF, luego de determinar que UTC no cumplió con una obligación económica establecida previamente. El conflicto está relacionado con John Andersonn Fajardo Pinchi, quien reclamó el pago de una deuda al club cajamarquino. De acuerdo con la resolución citada en el informe, UTC había recibido un plazo para cumplir con el pago, pero dejó vencer el tercer periodo de 45 días naturales sin acreditar el cumplimiento de la obligación.

El procedimiento tiene como antecedente el Laudo N.° 723-2026-B-CCRD-FPF. Tras no concretarse el pago dentro del plazo establecido, la parte vencedora presentó el Escrito N.° 8 ante el tribunal para solicitar la ejecución de las medidas correspondientes. Al comprobarse el incumplimiento, la Cámara determinó aplicar una sanción deportiva contra la institución cajamarquina, que ahora deberá afrontar las consecuencias en la clasificación de la Liga 1 y en su planificación de incorporaciones.

La primera consecuencia es la pérdida de tres unidades en el campeonato de 2026. La resolución dispone que esta deducción sea comunicada a la Liga de Fútbol Profesional Peruana para que se haga efectiva en la tabla de posiciones –se espera que la quita de los tres puntos de haga efectiva pronto–. El castigo llega en un momento especialmente delicado para UTC, que ya había sido sancionado anteriormente durante la temporada y que pelea por alejarse de la zona comprometida de la clasificación acumulada.

De hecho, esta no es la primera reducción de puntos que sufre UTC en 2026. En mayo, la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas había ordenado la resta de dos puntos por una deuda con Gaspar Gentile, actual futbolista de Alianza Lima. Aunque esa decisión tuvo posteriormente movimientos y suspensiones provisionales dentro del proceso, el caso se convirtió en uno de los primeros problemas económicos que golpearon al club cajamarquino durante la presente temporada.

UTC recibió nueva sanción en pleno Torneo Clausura. (Foto: UTC)

A ello se sumó, en junio, una segunda sanción que contempló la deducción de otros tres puntos y una restricción para incorporar futbolistas, debido a una deuda con Carlo Diez. La acumulación de ambas medidas hizo que UTC perdiera cinco unidades y terminara el Torneo Apertura en el último lugar de la tabla acumulada, con 13 puntos. Por ello, el conjunto cajamarquino inició el Clausura con la obligación de sumar para intentar evitar complicaciones en la pelea por la permanencia.

Luego, hace unas semanas, de acuerdo a la Resolución N°15 del Exp. 1124-2024-CCRD-FPF, no solo le dedujeron dos puntos en la tabla de posiciones acumulada, sino también en la del Torneo Clausura. Con esto, el ‘Gavilán del Norte’ pasó a tener 12 unidades y se mantuvo como colero del acumulado –ahora tiene 13, tras el 1-1 ante ADT en la fecha pasada–, mientras que en la tabla del segundo certamen de la temporada pasó a la cola con -1 –ahora registra cero puntos, después del empate con los tarmeños–.

Ahora, el expediente relacionado con Fajardo Pinchi vuelve a generar incertidumbre. Además de la resta de tres puntos, el Tribunal ordenó prohibir a UTC la inscripción de futbolistas nacionales durante el siguiente periodo libre de pases. La medida deberá ser comunicada a la Oficina de Pases y Transferencias de la FPF, por lo que el club tendrá limitada su capacidad para reforzar la plantilla cuando vuelva a abrirse el mercado. Asimismo, la institución fue requerida a cumplir con el pago pendiente al futbolista para evitar la aplicación de nuevas sanciones.

Todo esto ocurre justo antes de que UTC visite a Alianza Lima por la quinta jornada del Torneo Clausura. El duelo adquiere así una importancia todavía mayor para el conjunto cajamarquino, que necesita sumar para intentar salir de la zona baja y afrontar con mejores perspectivas el tramo decisivo de la temporada. Mientras tanto, la nueva resolución de la FPF vuelve a evidenciar los problemas económicos que han condicionado la campaña del ‘Gavilán del Norte’ y que ahora también complican su planificación deportiva.

¿Cuándo volverá a jugar UTC?

Luego de su último empate por 1-1 ante ADT, UTC volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite Alianza Lima, en el compromiso correspondiente a la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 8 de agosto desde las 7:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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