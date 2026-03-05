La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) se encuentra en el ojo de la tormenta, luego del polémico final en el partido disputado entre Alianza Lima y UTC de Cajamarca, con triunfo a favor de los blanquiazules, luego de la ejecución de un tiro de esquina mal sancionado por el juez central Micke Palomino, quien decidió consultar al VAR, en un evidente error de procedimiento.

Pese a los documentos y solicitudes del club perjudicado, este viernes se inicia la fecha 6 del Torneo Apertura, y ya se conocen a las ternas arbitrales designadas para encuentros que serán vistos con un ojo más agudo, debido a los constantes errores por parte de los encargados de impartir justicias.

El duelo más atractivo de la jornada, Alianza Lima, líder en solitario del campeonato, recibirá en Matute a FBC Melgar, con arbitraje del juez FIFA Joel Alarcón, mientras que en el VAR estará Gilbert Villegas y en el AVAR Raúl López.

El partido entre Sporting Cristal y Alianza Atlético en el estadio Alberto Gallardo será dirigido por el árbitro FIFA Daniel Ureta. En el VAR se designó a Ítalo Gonzáles, mientras que en el AVAR estará Priscila Vásquez.

En tanto, el partido entre los escoltas del puntero, Universitario vs. Los Chankas, tendrá la conducción del juez FIFA Augusto Menéndez, quien será asistido por David Huamán y Leonar Soto, en el VAR y AVAR, respectivamente.

PRORAMACIÓN DE LA FECHA 6

Cabe mencionar que Micke Palomino, juez central del partido entre Alianza Lima y UTC, no fue programado, debido a su error de procedimiento en un tiro de esquina sancionado a favor de los blanquiazules que terminó el gol de Renzo Garcés y una serie de reclamos incluso solicitud de repetición del encuentro por parte de la dirigencia cajamarquina.

Además de él, los árbitros designados en el VAR y AVAR del citado encuentro tampoco fueron considerados para esta fecha, pues se les aplicaría un proceso disciplinario, el mismo que no se ha hecho público hasta el momento por parte de la CONAR.

Disputadas cinco fechas del campeonato, Alianza Lima es el único puntero con 13 puntos, seguido de los tambuén invictos Universitario de Deportes y Los Chankas, clubes que se enfrentan esta jornada en la ciudad de Andahuaylas.

Un poco más relegado, y con la mira en alcanzar la fase de grupos, se encuentra Sporting Cristal que necesita sumar de a tres para acercarse a los primeros lugares, pues apenas ha sumado 5 de 15 puntos posibles.

