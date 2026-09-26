Sport Boys volvió a despertar ilusión entre sus hinchas y Luis Urruti lo disfruta como uno de los protagonistas principales en el ataque del equipo dirigido por Carlos Desio. El delantero destacó el momento del cuadro chalaco y la conexión que ha recuperado con su gente durante el Torneo Clausura, gracias al repunte que han tenido en las últimas jornadas y que les ha permitido ser protagonistas.

El conjunto rosado atraviesa un buen momento en el segundo certamen de la temporada y actualmente se ubica en el octavo lugar del Clausura con 18 puntos –a cuatro puntos del líder Deportivo Garcilaso–, producto de cinco victorias, tres empates y dos derrotas en 10 jornadas. Después de caer en el estreno frente a Los Chankas, el equipo encadenó seis fechas sin perder, con triunfos ante ADT, Atlético Grau, Cienciano y Sporting Cristal, además de igualdades frente a Alianza Lima y CD Moquegua. Esa racha le permitió meterse en la parte alta de la clasificación, aunque luego perdió ante Sport Huancayo y empató 1-1 con Melgar en su última presentación.

En medio de este repunte, Luis Urruti conversó con el programa Demarcados y resaltó la ilusión que el equipo ha vuelto a generar en el Callao. “Sabemos que esto es paso a paso, pero nosotros queremos lograr cosas importantes. Estamos haciendo ilusionar al hincha del Boys, y eso nos pone muy contentos. Le hemos devuelto la ilusión a toda una hinchada que ha sufrido durante muchos años. Somos un grupo lindo y queremos seguir así, unidos y trabajando juntos”, manifestó.

La relación con los seguidores ocupa un lugar especial en sus palabras. El delantero explicó que en el cuadro chalaco la pasión se siente de una manera distinta y que el respaldo no depende únicamente de los resultados que consigue el equipo. “Lo que estamos viviendo hoy es hermoso. Hay mucha presión, la gente lo vive demasiado, tanto cuando pierdes como cuando ganas. Es un club de barrio, muy pasional. Son clubes donde la gente realmente es hincha de corazón y no por los resultados”, sostuvo.

Luis Urruti está disputando su segunda temporada en Sport Boys. (Foto: Getty Images)

Sin embargo, su presente en el fútbol profesional tiene detrás una historia personal marcada por la adversidad. El uruguayo recordó que en 2011, cuando apenas tenía 18 años y estaba próximo a firmar su primer contrato profesional, sufrió la pérdida de su padre. El golpe emocional lo llevó a alejarse de las canchas durante un periodo y regresar a su pueblo, donde terminó trabajando en un grifo mientras intentaba sobrellevar aquel mazazo. “Fue un momento muy duro para mí”, recordó sobre una etapa que estuvo cerca de cambiar definitivamente el rumbo de su carrera.

Dos años después decidió volver a intentarlo y retomó su camino en Cerro de Uruguay. Allí volvió a encontrarse con un nuevo obstáculo justo cuando parecía acercarse su oportunidad en el primer equipo. Tras permanecer seis meses en reserva, sufrió una rotura de ligamentos cruzados cuando estaba por firmar su contrato profesional. La lesión lo obligó a pasar cinco meses esperando una solución para financiar la operación, hasta que finalmente su representante asumió los costos del procedimiento. “Me recuperé y, con 23 años, la rompí”, relató.

Ese renacer terminó llevándolo a Peñarol, después de ser elegido como el mejor jugador del fútbol uruguayo, y posteriormente continuó su carrera fuera de su país. Años después, ya instalado nuevamente en el fútbol peruano, encontró en Sport Boys un escenario en el que volvió a ser protagonista y donde ahora intenta disfrutar de una etapa positiva junto al grupo. Su experiencia personal le permite valorar de manera distinta el presente que atraviesa junto al elenco del Callao, especialmente porque esta vez tiene la oportunidad de aportar dentro de un equipo que volvió a conectar con su gente.

Por ello, el mensaje del experimentado atacante apunta a mantener los pies sobre la tierra y seguir construyendo a partir de lo conseguido. El repunte en el Torneo Clausura devolvió al cuadro rosado a la pelea en la parte alta, pero todavía queda campeonato por delante. “Queremos seguir así, unidos y trabajando juntos”, había señalado el futbolista, una idea que resume el momento de un plantel que busca sostener su crecimiento y, al mismo tiempo, seguir alimentando la ilusión de una hinchada que volvió a sentirse representada por su equipo.

Luis Urruti registra cuatro goles y tres asistencias con Sport Boys en la temporada 2026. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Sport Boys?

Luego de igualar por 1-1 frente a Melgar, Sport Boys volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Alianza Atlético, en el compromiso correspondiente a la ida de las semifinales de la Copa de la Liga 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 27 de septiembre desde la 1:00 p.m. y se disputara en el Estadio Miguel Grau.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de Bicolor+, a la cual se puede acceder a través de su versión de paga o mediante un servicio de Bitel 360. Asimismo, este duelo se podrá mirar por la cuenta de YouTube de la FPF. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

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