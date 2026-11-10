Alianza Lima ya tiene asegurado su lugar en la final de la Liga 1 2026. Tras conquistar el Torneo Apertura y cumplir con el requisito de ubicarse entre los mejores de la tabla acumulada, el equipo blanquiazul espera conocer a su rival para disputar el título nacional. En medio de esa expectativa, Mateo Antoni se refirió a la posibilidad de enfrentar a Universitario, Sporting Cristal o cualquier otro equipo que consiga llegar a la definición.

El defensor uruguayo fue abordado por la prensa a su salida del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y dejó en claro que, por ahora, el plantel íntimo no quiere distraerse pensando en quién estará al frente. Para el futbolista, lo más importante es mantener el enfoque en el trabajo del equipo y estar preparado para afrontar el desafío que se presente.

“Nosotros estamos enfocados en lo nuestro, toque contra quien nos toque jugar vamos a dar la cara”, manifestó Antoni. De esta manera, el zaguero transmitió la postura del vestuario blanquiazul frente a una final que todavía espera por su segundo protagonista.

El jugador también hizo una autocrítica sobre el rendimiento reciente del equipo, especialmente en la manera de buscar el arco contrario. “Creo que hemos estado arriesgando de más siempre que hemos buscado el arco rival y bueno, eso no nos identifica a nosotros”, señaló, al reconocer que Alianza debe corregir algunos aspectos de su funcionamiento.

Mateo Antoni ha disputado 30 partidos con Alianza Lima en la temporada 2026. (Foto: Getty Images)

Pese a ello, Antoni aseguró que el grupo mantiene la misma mentalidad y que el trabajo no ha cambiado. “Hemos estado haciendo el mismo trabajo con la misma mentalidad”, agregó. Sus declaraciones apuntan a la intención del plantel de recuperar su mejor versión y llegar en buenas condiciones a la definición del campeonato.

La expectativa ahora pasa por conocer qué equipo terminará acompañando a Alianza Lima en la final. Universitario, Sporting Cristal y Sport Huancayo aparecen entre los clubes que pelean por el Torneo Clausura, por lo que el desenlace de la última jornada será determinante para conocer el panorama de la definición nacional.

Mientras tanto, el conjunto íntimo aguarda a su rival con la tranquilidad de haber conseguido uno de los objetivos de la temporada, no sin antes enfrentar a FC Cajamarca en la última jornada. Mateo Antoni fue claro: no importa qué camiseta esté al frente, Alianza Lima buscará competir y dar la cara en una final en la que tendrá la oportunidad de pelear por el título nacional.

Alianza Lima empató por 1-1 con Los Chankas en la pasada fecha 16 del Torneo Clausura 2026. (Foto: Liga 1)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de empatar por 1-1 con Los Chankas, Alianza Lima volverá a tener actividad luego de la fecha FIFA cuando reciba a FC Cajamarca, en el compromiso correspondiente a la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 21 de noviembre a las 3:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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