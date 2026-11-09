La Selección Peruana enfrentará a Bolivia el próximo viernes 13 de noviembre y será una gran oportunidad para ver a una de las caras nuevas en esta convocatoria de Mano Menezes: Francesco Andrealli. El volante Ítalo-peruano, quien ya estuvo en algunos microciclos de la Sub-20, es una las apuestas del entrenador brasileño y es muy probable que tenga minutos contra la ‘Verde’ en el Estadio Alejandro Villanueva.

En medio de esta expectativas, en las últimas horas se pudo conocer la opinión de una voz autorizada para hablar del futbolista de 19 años y que tiene contrato profesional con el Como 1907, aunque por ahora milita en las divisiones juveniles del club italiano, siendo capitán del equipo Primavera. Se trata de Cecs Fàbregas, director técnico del primer equipo, quien en su momento trabajó con Andrealli y lo tuvo en el banquillo en dos partidos de la Serie A, a finales del 2024 y comienzos del 2025.

En una reciente charla con Ovación, el campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010 fue consultado sobre Francesco Andrealli y qué opina de su convocatoria a la Selección Peruana, considerando su juventud y el crecimiento que ha tenido en el último tiempo. Fàbregas recordó cómo lo conoció cuando llegó al Como 1907 y lo calificó como su “hijo”, dejando en claro la cercanía que tuvo cuando lo dirigió.

“Es como mi hijo. Cuando tomé los juveniles hace tres años, no dejaron hacer ningún fichaje, entonces me dieron un equipo y dije ‘vale, trabajo con eso, no experimento’. Vino a trabajar y fue con la Sub-17 en ese momento y jugamos un partido contra Inter de Milán de Chivu. Nos ganaron 5-2, pero jugó 10-15 minutos y me gustó mucho. Después de eso le dije a su entrenador si podía venir con nosotros”, contó.

Francesco Andrealli ya suma minutos con la Sub-20 de la Selección Peruana. (Foto: ITEA Sports)

En esa misma línea, el entrenador de 39 años reconoció la progresión que ha tenido Francesco Andrealli y, si bien no ha vuelto a ser citado para sumar minutos con el primer tiempo, sigue estando en la mira. “Ha crecido mucho realmente. Fue definitivamente el único jugador que he podido tomar a pesar de que era de nuestras inferiores en el buen sentido”, apuntó.

Finalmente, Cecs Fàbregas se mostró satisfecho por la oportunidad que está teniendo su exdirigido y le aconsejó que disfrute al máximo su estadía en la Selección Peruana, pues sabe perfectamente lo que supone representar a un país. “Muy feliz por él, merecido. Es solo el comienzo. Que disfrute la experiencia y que siga”, aseveró.

Francesco Andrealli podría debutar con la mayor de la Selección Peruana frente a Bolivia. (Foto: ITEA Sports)

¿Cuándo juegan Perú vs. Bolivia?

La Selección Peruana enfrentará a Bolivia el viernes 13 de noviembre de 2026, en un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA. El encuentro se disputará desde las 8:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, en La Victoria. Este compromiso marcará el regreso de la ‘Bicolor’ a jugar en territorio nacional bajo la dirección técnica de Mano Menezes.

¿En qué canales ver el amistoso Perú vs. Bolivia?

El amistoso entre Perú vs. Bolivia se podrá ver por América TV, a través de su señal abierta en el canal 4 y en HD por el canal 704. La transmisión también estará disponible vía streaming en América tvGO, plataforma que permite seguir la programación desde dispositivos móviles y computadoras. Además, el partido será emitido por Bicolor+ Premium, mediante TV360 by Bitel.

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