De cara a la temporada 2027, Melgar continúa trabajando en la conformación de su plantel y confirmó la llegada de Juan David Lucumí. El atacante colombiano, que viene de defender la camiseta de ADT de Tarma, se convirtió oficialmente en nuevo jugador del cuadro rojinegro, donde estará bajo las órdenes de Miguel Rondelli.

El futbolista de 27 años tendrá una nueva oportunidad en el fútbol peruano, luego de su paso por el ‘Vendaval Celeste’, donde disputó el Torneo Clausura. Sus actuaciones en el campeonato nacional despertaron el interés de la institución rojinegra, que finalmente consiguió cerrar su incorporación para afrontar los próximos desafíos.

Lucumí firmará un contrato por dos temporadas, es decir, hasta finales de 2028, con una opción para extender su vínculo por un año adicional. De esta manera, Melgar apuesta por un futbolista que todavía tiene margen para seguir creciendo y que ya conoce las exigencias de la Liga 1.

Juan Lucumí anotó 3 goles y 2 asistencias con ADT. (Foto: LFPP)

Su llegada se produce después de una segunda etapa en el fútbol peruano durante este 2026. Tras comenzar el año en el Nejmeh SC de Líbano, el colombiano decidió regresar al campeonato nacional para incorporarse a ADT, donde encontró continuidad durante la segunda parte de la temporada.

Con el equipo tarmeño, Lucumí disputó 13 encuentros por la Liga 1, registrando tres goles y dos asistencias. Además, fue titular en 12 oportunidades y acumuló 991 minutos de competencia. Estos números acompañaron su participación en una campaña en la que ADT consiguió asegurar su permanencia en la máxima categoría.

Será su tercer club en Perú, luego de sus pasos por Ayacucho FC y ADT. (Foto: LFPP)

Cabe recordar que el atacante ya había dejado buenas sensaciones en el fútbol peruano durante 2025, cuando defendió la camiseta de Ayacucho FC. En aquella temporada también consiguió llamar la atención por su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno, característica que ahora buscará trasladar a su nueva etapa en Arequipa.

Con este movimiento, Melgar suma una alternativa para las bandas de su ataque, pensando en una temporada que tendrá como uno de sus principales desafíos la participación en la Copa Libertadores 2027. Lucumí podrá aportar velocidad, desborde y capacidad para jugar por ambos costados, características que le ofrecen distintas variantes al comando técnico.

¿Cuándo comenzará la Liga 1 2027?

La Liga 1 2027 tiene como fecha tentativa de inicio el viernes 22 o sábado 23 de enero, según adelantó Jesús Gonzales, gerente de la Liga de Fútbol Profesional Peruana, en declaraciones al programa Hablemos de MAX. De esta manera, el campeonato peruano comenzaría durante la segunda quincena de enero, con los clubes trabajando desde diciembre en la conformación de sus planteles y la pretemporada.

Sin embargo, todavía falta que la fecha sea ratificada por las comisiones correspondientes de la organización. La planificación también contempla ajustes en el calendario por las consecuencias que pudiera generar el Fenómeno El Niño alrededor del país. Por ahora, el 22 o 23 de enero es la referencia inicial para el comienzo de una nueva temporada del fútbol peruano.

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