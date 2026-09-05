Melgar atraviesa un momento complicado en el Torneo Clausura y Miguel Rondelli no escondió su preocupación por los últimos resultados. El entrenador rojinegro reconoció que el equipo no atraviesa una campaña irregular, sino una mala racha que debe superar cuanto antes.

“Estamos en un momento bajo. No es irregular. Estamos en una mala racha. De los últimos cinco partidos, si no me equivoco, solamente ganamos uno, que fue el de Chankas. Después empatamos y perdimos, empatamos dos y perdimos dos. Entonces eso no es una campaña irregular, es una campaña floja”, señaló.

En ese sentido, Rondelli fue claro respecto a la necesidad de conseguir victorias para cambiar el panorama del equipo. “Tenemos que sumar de a tres, no nos sirve sumar de a uno o no sumar”, sostuvo el estratega argentino, quien espera que Melgar pueda recuperar el camino de los triunfos.

Otro de los aspectos que abordó fue la falta de contundencia frente al arco rival. El técnico explicó que la eficacia no es algo que pueda entrenarse directamente, aunque consideró que sus dirigidos deben ser más precisos cuando generan oportunidades.

“Yo creo que hay que trabajar de la misma manera y hay que ser más contundentes. Tenemos que seguir por el mismo camino. ¿Tenemos que mejorar? Sí, obvio que tenemos que ser más finos, estar más finos. Pero me deja tranquilo que por lo menos las situaciones se generan”, explicó.

Rondelli también fue consultado por los goles recibidos desde fuera del área y la función de Kevin Minda. El entrenador consideró que el equipo debe ser más agresivo al momento de salir a presionar, aunque descartó que la presencia del ecuatoriano sea la explicación de este tipo de tantos.

“Yo no creo que la inclusión de Kevin (Minda) en lugar de otro contención de otra característica” sea la razón de los goles recibidos desde media distancia, indicó el técnico de Melgar.

De cara al próximo partido, Rondelli confirmó que Juan Escobar se encuentra bien físicamente después del golpe sufrido. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de realizar modificaciones en el once titular o en el banco de suplentes, ya que todavía resta un entrenamiento antes del encuentro.

“Hasta el día de hoy estamos todos bien. Nos queda todavía un día más de entrenamiento y habrá que ver si hay algún cambio, una rotación de titulares o del banco”, manifestó el entrenador.

Asimismo, Rondelli confirmó que Horacio Orzán ya está recuperado de su lesión, aunque explicó que deberá regresar progresivamente a la competencia debido al tiempo que permaneció alejado de los entrenamientos. “Él recuperado de la lesión está, pero cuando uno para durante tanto tiempo hay que llevarlo de a poco”, comentó.

Finalmente, el técnico asumió la responsabilidad por la ausencia de jugadores en las conferencias de prensa. Explicó que, debido a que suele extenderse en sus respuestas para atender las consultas de los periodistas, considera que los futbolistas necesitan ese tiempo para descansar y cumplir con sus actividades posteriores al entrenamiento.

Rondelli sostuvo que esta decisión no representa una falta de respeto hacia los hinchas de Melgar. Desde su perspectiva, lo importante es que los seguidores conozcan la situación del club, las lesiones, posibles incorporaciones, salidas y las medidas que se toman para mejorar el funcionamiento del equipo.

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