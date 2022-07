Y es que el ‘Dominó’ ha sido uno de los equipos que ha mantenido una regularidad aceptable a nivel internacional. Desde el 2015, cuando salió campeón nacional en el año de su centenario, apostó por sacarle provecho a lo competitivo; es decir, armar un buen plantel para dar pelea en otro nivel. Y desde entonces ha logrado ingresar a sus arcas aproximadamente 9 millones 550 mil dólares en premios por competir en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

“Lo que está sucediendo con Melgar en los torneos internaciones no debería sorprender. Esto empezó hace años con los inversores que entraron al club, contratando bien y apostando por la formación. Ese es el mundo ideal. Lo que le falta es vender jugadores. Pero tiene un plantel competitivo que fue capaz de ganar el Torneo Apertura y clasificar en la Copa Sudamericana. Es un modelo a seguir. Todo esto fue planificado hace años y los resultados están empezando a hacerse realidad”, expresa Víctor Zaferson, scouting peruano.

Competencia/Año Instancia Premio recibido Sudamericana 2015 Fase 1 150 mil dólares Libertadores 2016 Fase de grupos 1 millón 450 mil dólares Libertadores 2017 Fase de grupos 1 millón 800 mil dólares Libertadores 2018 Fase 2 400 mil dólares Libertadores 2019 Fase 3 1 millón 50 mil dólares Sudamericana 2019 Fase 2 675 mil dólares Sudamericana 2020 Fase 2 675 mil dólares Sudamericana 2021 Fase de grupos 1 millón 125 mil dólares Sudamericana 2022 (en curso) Cuartos de final 2 millones 225 mil dólares

Incluso, Melgar podría embolsar otros 800 mil dólares si logra clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana. De hacerlo, el ingreso por premio llegaría a los 10 millones 350 mil dólares en total. Pero, primero debe sortear al Inter de Porto Alegre, el exequipo de Paolo Guerrero, que llega como favorito a esta instancia. El cuadro arequipeño ya demostró su capacidad para competir en el fútbol internacional y está invicto jugando de local. La posibilidad de continuar en carrera está intacta.

La competencia abre puertas

Solo este año, Melgar ya embolsó en premios un monto superior al de César Vallejo y Universitario, equipos que participaron y fueron eliminados en la Fase 1 y Fase 2 de la Copa Libertadores, respectivamente. Los ‘poetas’ recibieron 400 mil dólares por partido, mientras que los cremas ingresaron 500 mil dólares por cada juego (ida y vuelta).

Si comparamos con Alianza Lima y Sporting Cristal, equipos que disputaron solo la fase de grupos de la Copa Libertadores este año y no ganaron ningún partido, la diferencia es corta. Ambos clubes embolsaron 3 millones de dólares cada uno solo por participar en esa instancia; mientras que Melgar (2 millones 225 mil dólares) todavía no llega a ese monto, pero está entre los 8 mejores de la Sudamericana, eliminando a Racing Club de Argentina y al Deportivo Cali de Colombia. ¿Injusticia? Tal vez. No obstante, lo que sí es un hecho es que el negocio está en clasificar al máximo torneo de clubes en Sudamérica.

Sin duda, resulta rentable para los equipos peruanos competir en torneos internacionales y superar etapas de acuerdo a las posibilidades. Eso significa una fuente de ingresos importante, pero no es la única. De acuerdo a Eduardo Flores, experto en marketing deportivo y director de Toque Fino, los clubes peruanos se han ido manteniendo económicamente por tres vías principales: los derechos de televisión, las taquillas y los premios de competencia internacional. “Esto es lo que generalmente el 95% de clubes hacen en el Perú”, sostiene.

Para Flores, el tercer punto es lo que permite generar oportunidades de mejora para el club. ¿De qué manera? Mostrando competitividad en el exterior y poniendo en vitrina ante los ojos del mundo a sus jugadores, tal y como lo viene haciendo Melgar en la Copa Sudamericana. “Ellos no fichan jugadores del torneo local. En vez de gastar ese dinero, prefieren invertirlo en sus divisiones menores y hacer que esos chicos crezcan y alimenten al primer equipo”, afirma.

Lo que eso genera, en palabras de Flores, son dos opciones: vender jugadores al exterior y crear sentido de pertenencia con Arequipa. “Gracias a la buena participación de Melgar en la Sudamericana, ya hay ofertas por esos jugadores (nacidos del club como Paolo Reyna o Matías Lazo). Allí hay un capital muy importante de dinero. Muchos de estos chicos tienen 2 o 3 años de contrato y para su salida el club comprador debe pagar alrededor de 500 mil o 1 millón de dólares. Ahí estás generando dinero”.

Por su parte, Zaferson asegura que lo ideal es que todos los clubes peruanos formen, compitan y vendan jugadores al exterior; sin embargo, no todos pueden hacerlo de esa manera. “Hay clubes que se centran solo en formar y vender, porque saben que es muy complicado competir a nivel internacional. Hay clubes chicos que forman bien, venden a los talentos a un club más grande en su misma liga y solo luchan por quedarse en Primera o clasificar a la Conference League, por ejemplo, porque no les alcanza para una competencia superior, como la Champions o la Europa League”.

Sin embargo, lo que sucede cuando un club como Alianza Lima, Universitario o Sporting Cristal no logra clasificar a una Copa Libertadores es un golpe económico fuerte. “Imagínate un año que un club no vaya a un torneo internacional. Es dinero perdido. Y esto pasa con los clubes grandes de la capital. Un año que no van a la Libertadores, es un año perdido. No saben de dónde van a sacar la plata, porque se han acostumbrado a vivir de eso, cuando hay otras formas que pueden explotar”, apunta Flores.

Valorización en ascenso

Otro punto fuerte que ha conseguido Melgar es revalorizar su plantel en un periodo determinado y con base en sostener una regularidad en competencias internacionales. Por ejemplo, en 2015, el valor del equipo rojinegro ascendió a 6 millones 700 mil euros; sin embargo, actualmente, la cifra es de 10 millones 48 mil euros, según el portal especializado Transfermarkt. Es decir, el plantel incrementó su valor en poco más del 60%. ¿A qué se debe este fenómeno?

Los especialistas coinciden en que la exposición internacional que tiene cada equipo es clave para revalorizar a los jugadores. Tal es el caso de Alexis Arias, volante del ‘Dominó', cuyo valor de mercado es de 750 mil euros y es el más alto del actual plantel que dirige el argentino Pablo Lavallén. En 2015, el ‘Chaka’ no superaba los 400 mil euros; pero ahora es distinto y lo mismo ocurre con otros futbolistas de proyección como Alec Deneumostier, Matías Lazo, Paolo Reyna y Alejandro Ramos.

Arriba en la imagen están los defensas Galeano y Deneumostier, mientras que abajo: los laterales Paolo Reyna y Alejandro Ramos.

“Los jugadores peruanos tienen que recuperar valorización de a pocos. Yo creo que Melgar puede vender a Paolo Reyna y Matías Lazo en al menos 1 millón (de dólares). Necesitan jugar posiblemente 3 o 4 años seguidos en torneos internaciones y tener un promedio de 7 puntos al menos en esas competencias. Ese es el camino”, explica Zaferson.

Lo cierto es que todo futbolista necesita exposición para ser vendido a un buen precio. Eso sí, el reto pasa por competir en el exterior, ya sea en su club o en la selección peruana, porque esa es la vitrina necesaria para dar el salto de calidad. “Vender un jugador con videos del torneo local es imposible. Nadie te lo va a comprar. Lo que quieren los grandes scoutings de Sudamérica y Europa es verte con la selección en torneos Clasificatorios, Eliminatorias, donde las papas queman”, sostiene Flores.

Año Valor de mercado 2015 6 millones 700 mil euros 2016 11 millones 675 mil euros 2017 10 millones de euros 2018 9 millones 550 mil euros 2019 12 millones 625 mil euros 2020 8 millones 950 mil euros 2021 8 millones 775 mil euros 2022 10 millones 48 mil euros

