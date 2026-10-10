Miguel Rondelli, entrenador de Melgar, expresó su disconformidad tras el empate frente a Universitario de Deportes y cuestionó las decisiones arbitrales durante el encuentro. El técnico consideró que su equipo fue superior mientras ambos conjuntos tenían once jugadores en el campo, pero sostuvo que el desarrollo del partido cambió por los cobros del juez principal.

“Con mis jugadores no me enojé. Me molesta que cuando el partido estuvo 11 contra 11 fuimos superiores, les sacamos la pelota a un rival difícil, lo sometimos. Cuando el partido se puso 14 contra 11 ya es difícil jugar. No me tienen que cobrar un penal o expulsar a un jugador. Cuando empiezas a cobrar todas las divididas para ellos. Cuando me meten la mano al bolsillo de esta manera, tengo que hablar”, comentó Rondelli.

El estratega argentino también manifestó su desacuerdo con la decisión arbitral en la jugada que precedió al segundo gol de Universitario. Desde su perspectiva, hubo una infracción contra Matías Lazo que debió ser revisada por el VAR para determinar si correspondía corregir la decisión tomada en el campo.

“El VAR está para, lo que yo entiendo, corregir errores que pueda tener el principal. Para mí, lo molesta a Matías Lazo. Si es jugada hubiese sido en cualquiera de las áreas cobraba penal y no es consecuente con lo que va en el partido. Por lo menos el VAR debería llamarlo. Para mí, hay una clara falta. Dominamos el partido. No nos metimos atrás. El rival, con ímpetu, te mete atrás”.

Asimismo, Rondelli explicó que su ingreso al terreno de juego al término del compromiso tuvo como objetivo retirar a sus futbolistas, quienes se encontraban reclamando al árbitro. El entrenador indicó que, posteriormente, expresó su disconformidad con la jugada polémica y le hizo saber al juez que consideraba que había cometido un error.

“Yo me acerqué a sacar a mis jugadores que estaban protestando, expulsan a uno del comando técnico y después le dije que lo revise, que para mí es falta. Le dije que para mí se había equivocado, que había arbitrado muy bien durante 60 minutos”.

Por otra parte, el director técnico de Melgar manifestó su molestia por lo que considera un trato desfavorable hacia los equipos del interior del país. Rondelli cuestionó la manera en que, según su percepción, se valora al conjunto arequipeño y aseguró que, pese a las críticas que puedan surgir, también considera necesario realizar una evaluación interna del rendimiento del equipo.

“Voy a hacer una autocrítica puertas para adentro, pero estoy cansado. Siempre nos tratan como una porquería, ¿porque somos de provincia nos tratan como porquería? Va a ser durante toda la semana, todo el mes, la ‘U’ el mejor equipo del mundo, pero hoy los superamos. Seguramente tengo que hacer una autocrítica como todos la tendrán que hacer”.

En esa misma línea, el entrenador rojinegro defendió el desempeño de sus dirigidos y destacó que mantuvieron una propuesta de juego definida durante gran parte del encuentro. Para Rondelli, Melgar mostró personalidad ante un rival complicado y no renunció a su estilo, aunque reconoció que Universitario también tuvo argumentos para generar peligro en los minutos finales.

“Lo que tenemos que sostener es esto. Creo que el equipo tiene una identidad, no traiciona esa identidad. Después podrán decir que los últimos 20 minutos nos metimos atrás, pero no nos metimos atrás, el equipo rival también hace méritos y, para mí, ayudado”.

Finalmente, Rondelli insistió en que Melgar debe conservar la identidad futbolística que mostró ante Universitario y continuar trabajando para mantener ese nivel en los próximos compromisos. Pese a su malestar por el arbitraje, el técnico dejó en claro que realizará una autocrítica puertas adentro, aunque considera que su equipo tuvo méritos suficientes para obtener un mejor resultado en el encuentro.

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