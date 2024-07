Luego de la eliminación de la Selección Peruana en fase de grupos de la Copa América 2024, ya solo queda pensar en lo que viene. El equipo de Jorge Fossati deberá sacudirse de los malos resultados que logró en Estados Unidos (perdió dos partidos y no anotó un gol) y enfocarse en las Eliminatorias al Mundial 2026. En esa línea, son varios jugadores los que anhelan tener su oportunidad en la Bicolor, siendo Víctor Cedrón uno de ellos. El volante ofensivo de ADT, de 30 años, afirma que tiene el nivel para ser convocado por el entrenador uruguayo dada sus actuaciones con el equipo celeste en la Liga 1.

En declaraciones recientes al programa L1MAX del canal Liga 1 MAX, el exjugador de Alianza Lima y César Vallejo, entre otros clubes, no ha ocultado su deseo de vestir la camiseta del equipo nacional y ha lanzado una crítica directa a las decisiones de Jorge Fossati, dejando un dado para su excompañero Christian Cueva.

“Yo me recontra veo en la Selección Peruana, es un tema de gusto. Llamó (Jorge Fossati) a varios que tiene más confianza y tuvo en la ‘U’. No fue un tema de elección deportivamente, sin faltar el respeto a nadie. Hubo un invitado y eso nunca se ha visto en ningún equipo del mundo”, dijo Cedrón en referencia a la decisión de llevar a Cueva a la Copa América a pesar de su mal momento.

“Yo creo que me pudo haber llamado por los números que hice en 6 meses, pero yo voy a seguir trabajando para eso. Estoy en un momento justo para poder ir. Yo sabía y tenía mucha confianza que me podía ir bien, pero ya vendrán otras cosas”, agregó Cedrón, quien alguna vez ya fue convocado para la Selección Peruana.

Consultado por si se sentía molesto por haber quedado fuera de la Copa América, ‘Vicán’ dijo: “Obviamente, quién no, soy peruano. Así no esté yo quiero que mi selección igual gane, pero no veía mucho para decir que vamos a ganar”, afirmó el mediocampista de ADT.

Cabe recordar que Víctor Cedrón tuvo su chance en la Selección Peruana en 2014, con Pablo Bengoechea como DT. El uruguayo lo llamó para un amistoso contra Panamá a pesar de que en ese entonces no tenía continuidad con Alianza Lima. También fue llamado por Sergio Markarián para los microciclos.

Cedrón juega como volante ofensivo en ADT. (Foto: Getty Images)

Lo que viene para la Selección Peruana

Con el 2-0 en contra ante Argentina, la Selección Peruana consumó su eliminación en la Copa América en fase de grupos, la primera desde 1995, y ahora tendrá que concentrarse en el reinicio de las Eliminatorias al Mundial 2026. Ojo, en el mes de septiembre, nos mediremos ante Colombia y Ecuador, en Lima y en Quito, respectivamente. La programación está por confirmarse por la Conmebol.

En esa línea, el equipo dirigido por Jorge Fossati tiene la misión de salir del fondo de la tabla de posiciones. Tras seis jornadas disputadas, la ‘Bicolor’ se encuentra en el décimo puesto con solo dos puntos de 18 posibles, tras empatar dos partidos (Paraguay y Venezuela) y perder en otros cuatro (Brasil, Chile, Bolivia y Argentina). Así se encuentran las cosas.

Calendario de Perú en las Eliminatorias 2026

Setiembre 2024

Fecha 7: Perú vs. Colombia (5 de septiembre)

Fecha 8: Ecuador vs. Perú (10 de septiembre)

Octubre 2024

Fecha 9: Perú vs. Uruguay

Fecha 10: Brasil vs. Perú

Noviembre 2024

Fecha 11: Perú vs. Chile

Fecha 12: Argentina vs. Perú

Marzo 2025

Fecha 13: Perú vs. Bolivia

Fecha 14: Venezuela vs. Perú

Junio 2025

Fecha 15: Colombia vs. Perú

Fecha 16: Perú vs. Ecuador

Setiembre 2025