Este fin de semana, el Torneo Clausura estuvo marcado por diversos cuestionamientos al arbitraje. Entre los protagonistas estuvieron Pablo Guede y Miguel Rondelli, quienes expresaron su disconformidad con algunas decisiones tomadas durante sus respectivos encuentros. Ante ello, se conoció cuál es la postura de la Comisión Disciplinaria de la FPF frente a lo sucedido.

En las últimas horas, surgieron versiones sobre posibles citaciones de ambos estrategas ante la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). No obstante, de acuerdo con información difundida en el programa Fútbol Como Cancha, por el momento no existe un proceso abierto ni una notificación contra ninguno de los dos entrenadores.

Se señaló que, tras realizar las consultas correspondientes, no se encontró un procedimiento en curso contra los técnicos argentinos. Además, indicó que el informe arbitral de Bruno Pérez, juez del encuentro entre Universitario y Melgar, no menciona a Rondelli.

¿Qué pasó con Miguel Rondelli?

El entrenador de Melgar quedó bajo la lupa luego del empate 2-2 frente a Universitario de Deportes en el Estadio Monumental. Tras el pitazo final, las cámaras de la transmisión captaron sus reclamos en medio de la molestia por las decisiones arbitrales del compromiso.

Las imágenes difundidas por L1 MAX generaron comentarios sobre las expresiones del técnico rojinegro y la posibilidad de que la Comisión Disciplinaria tome medidas. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado una citación ni el inicio de un procedimiento en su contra.

¿Por qué Pablo Guede también podría ser investigado?

Por su parte, el entrenador de Alianza Lima cuestionó el arbitraje después de la victoria por 2-1 ante Cusco FC. Guede mostró su disconformidad por el gol anulado a Kevin Quevedo y expresó su respaldo a Rondelli por lo ocurrido en el encuentro disputado en el Estadio Monumental.

“Después de lo de hoy y lo de ayer, ya basta”, manifestó el estratega blanquiazul en conferencia de prensa. Sus declaraciones alimentaron las versiones sobre una posible intervención de las autoridades, aunque tampoco se ha confirmado un proceso disciplinario en su contra.

De momento, tanto Guede como Rondelli se mantienen habilitados para dirigir a sus respectivos equipos. Para que se concrete una eventual sanción, la Comisión Disciplinaria tendría que iniciar un procedimiento de oficio, por lo que habrá que esperar si el organismo adopta alguna medida en los próximos días.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer 2-1 a Cusco FC, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Atlético Grau, en el compromiso correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 17 de octubre desde las 8:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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