Con el Torneo Clausura en marcha, los clubes todavía están buscando la manera de reforzarse para afrontar el segundos semestre de la temporada. Por ello, la salida de Pablo Lavandeira de Alianza Lima y su posterior llegada a Melgar cogió de sorpresa a muchos hinchas. Lo cierto es que, tras hacerse oficial este viernes a través de las redes sociales del club, desde Arequipa ya comienzan a ilusionarse con el plantel que tendrán pensando en volver a pelear por el título nacional, tal como sucedió el año pasado.

Luego de haber debutado en el Clausura con una contundente victoria sobre ADT (4-0), Mariano Soso, director técnico del ‘Rojinegro’, fue consultado sobre la llegada de Lavandeira y prefirió tomar dicha información con mucha cautela (ya es oficial). En ese sentido, el DT argentino analizó brevemente las características futbolísticas del volante y lo bien que podría acoplarse a su idea de juego.

“Como posibilidad de arribo (de Pablo Lavandeira), yo no puedo negar las capacidades que tiene como futbolista y que es adaptable a nuestro modelo de juego, pero no podría confirmar absolutamente nada ya que la dirigencia aún no me ha informado nada al respecto, estaría faltando a la verdad si digo algo”, manifestaba el entrenador.

Respecto a este fichaje, el periodista César Luis Merlo dio detalles sobre la transacción y el dinero que se ha embolsado Alianza Lima por el pase de Lavandeira a Melgar. “Se va mediante una transferencia cercana a los 100 mil dólares. En las próximas horas, llegará a Arequipa para la revisión médica y firma de contrato”, escribió el argentino en su cuenta de Twitter.

Con esta incorporación, Melgar tendrá una volante con más recursos para el Torneo Clausura y así intentar recuperarse del irregular Apertura que tuvieron. Con la reciente victoria sobre ADT, los arequipeños sumaron 28 puntos en la tabla de posiciones acumulada y se ubican en la quinta casilla, 10 unidades menos que el segundo (Sporting Cristal, con 38 puntos). Recordemos que, si un club no sale campeón de alguno de los dos torneos del año, puede meterse a las semifinales si se ubica entre los dos primeros lugares del acumulado.





¿Cuándo volverá a jugar Melgar?

Luego de la goleada por 4-0 sobre ADT, Melgar volverá a jugar la próxima semana cuando le toque visitar a Olimpia por la sexta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023. Este compromiso está programado para el martes 27 de junio desde las 7:00 p.m. (horario peruano) y se disputará en el estadio Defensores del Chaco (Asunción, Paraguay).

Tras golear por 5-0 a Patronato por la quinta fecha, el ‘Dominó' solo necesita que Atlético Nacional derrote al Patrón’ o no perder ante el ‘Decano’ para asegurar su tercer lugar en el Grupo H, con lo que clasificaría a los play-offs para acceder a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2023. Todo está a favor de los arequipeños.





