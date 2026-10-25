Paolo Guerrero aprovechó la tarde de este domingo para asistir a la Plaza de Toros de Acho y disfrutar de la Feria del Señor de los Milagros. El delantero de Alianza Lima fue captado junto a su padre en la histórica plaza limeña, en una jornada en la que no pudo estar presente con el equipo blanquiazul debido a una lesión.

Las imágenes mostraron al histórico capitán de la selección peruana en el callejón de Acho, siguiendo de cerca una de las tradiciones más representativas de Lima. Su presencia llamó la atención, especialmente porque Alianza Lima afrontaba este domingo su compromiso ante CD Moquegua por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

El atacante quedó fuera de la convocatoria para dicho encuentro mientras continúa con su proceso de recuperación. Su ausencia representa una baja importante para el equipo dirigido por Pablo Guede, que espera contar nuevamente con uno de sus futbolistas de mayor experiencia en el tramo decisivo de la temporada.

Durante el Apertura, Guerrero tuvo una participación importante en la campaña del conjunto íntimo. Disputó 13 de los 17 partidos posibles y anotó cuatro goles, números que reflejaron su aporte en el equipo que consiguió el primer campeonato del año.

Sin embargo, su situación cambió durante el Clausura. Una lesión lo limitó a participar en apenas seis de los 12 encuentros disputados por Alianza Lima, impidiéndole tener la continuidad que había mostrado en la primera parte de la temporada.

La recuperación del delantero es seguida de cerca por el comando técnico, especialmente ante la proximidad de compromisos importantes para el cuadro blanquiazul. Su experiencia y capacidad para aparecer en momentos decisivos son factores que el equipo espera recuperar de cara al cierre del campeonato.

Las imágenes difundidas este domingo también abren la posibilidad de que Guerrero pueda volver a estar disponible para el siguiente compromiso ante Sporting Cristal. No obstante, su eventual presencia en la convocatoria dependerá de la evolución de su lesión y de la evaluación del departamento médico de Alianza Lima.

Por ahora, el club deberá determinar si el delantero se encuentra en condiciones de regresar a los entrenamientos con normalidad y competir nuevamente. La decisión final estará sujeta a su recuperación, por lo que todavía no se puede confirmar su presencia en la lista para el duelo ante los celestes.

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