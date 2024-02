Actualmente, la situación de Paolo Guerrero es incierta. El ‘Depredador’ continúa en una disputa para la recisión de su contrato con la UCV, después de comunicar que no llegaría a Trujillo debido a los mensajes de extorsión que recibió su madre por parte de criminales. El club ‘Poeta’ recientemente rechazó su solicitud y le otorgó un plazo para que se presente en sus instalaciones y cumpla con el acuerdo. Por otro lado, Alianza Lima indicó que, debido a los problemas legales que enfrenta, Guerrero ahora no es una opción para ellos. Sin embargo, un referente del club como Hernán Barcos espera que esto se pueda concretar: “Acá lo esperamos con los brazos abiertos”

Antes del partido entre Alianza Lima y Unión Comercio, surgió la pregunta a Hernán Barcos sobre la posibilidad de que Guerrero se incorpore al equipo de Alianza Lima. “Paolo, si se llega a destrabar la situación, y tiene la posibilidad de venir a Alianza, obviamente va a ser importante para nosotros. No sé cuál será la situación, pero si llega a dar, acá lo esperamos con los brazos abiertos, comentó.





El ‘Pirata’ expresó su respaldo a la idea de que la llegada de Paolo Guerrero sería beneficiosa para el equipo, considerando que sería un refuerzo positivo. Además, destacó que el hecho de que Guerrero sea hincha de la ‘Blanquiazul’ y su amor por el club lo motivarían aún más para jugar en Alianza Lima. Sin embargo, señaló que en este momento la concreción de este fichaje sería complicada.

En una reciente entrevista para un medio nacional, el director de fútbol del club ‘Íntimo’, Bruno Marioni, hizo hincapié en que Paolo Guerrero no está en los planes de Alianza Lima debido a que todavía tiene contrato con otro equipo. En consecuencia, se comprometieron a respetar el reglamento y las regulaciones en el contexto de una posible transferencia.

El conflicto entre Paolo Guerrero y César Vallejo aún no está resuelto y el club le está exigiendo al delantero peruano que cumpla con los términos establecidos en su contrato. En caso de que no esté dispuesto a hacerlo, se le solicitará que pague la penalización correspondiente para rescindir su contrato. Además, precisó que cualquier equipo interesado en ficharlo deberá negociar con la directiva trujillana.





UCV responde a la carta de renuncia de Paolo Guerrero

Según información de RPP, la directiva del conjunto ‘Poeta’ contestó este sábado a la solicitud de exoneración que pidió el exjugador de Liga de Quito. La respuesta fue negativa, dejando en claro que tiene pensado resolver este caso por la vía legal. Asimismo, se conoció que el club se reserva la “facultad de plantear acciones legales con el objetivo de obtener indemnización y resarcimiento por los perjuicios causados por la renuncia”.

Esta respuesta llega un día después de que el delantero de la Selección Peruana, en una entrevista en Latina, señalara que no tiene nada que negociar con César Vallejo debido a que no ha recibido “ni un sol”. “Qué tengo que negociar si Vallejo no me ha dado ni un sol, no me ha pagado absolutamente nada. Por qué tengo que negociar, si hasta el día de hoy no pisé Trujillo. De qué penalidad estamos hablando. No hay penalidad en esta situación”, apuntó.

Cabe mencionar que, en caso de que el jugador de 40 años decida romper el contrato, se ejecutaría una cláusula referida a esta situación, además de una indemnización respecto al perjuicio comercial que supone la no llegada del delantero a la ciudad de Trujillo, y estaría valorizada en más de un millón de dólares.





