Paolo Guerrero llegó a Trujillo y ya está entrenando en las instalaciones de la Universidad César Vallejo. Luego de días de negociaciones, el ‘Depredador’ confirmó que respetará su contrato y jugará para el club ‘poeta’. Eso sí, Richard Acuña, presidente del cuadro trujillano, señaló que garantizará la seguridad y el bienestar del futbolista y su familia, debido a las amenazas que recibieron en las últimas semanas. Mientras tanto, la Policía Nacional del Perú informó este viernes que capturó a una banda de delincuentes que sería responsable de la extorsión a la mamá del jugador, Petronila González.

Víctor Zanabria, comandante general de la PNP, explicó que estos delincuentes fueron capturados en flagrancia, el pasado 19 de febrero, cuando extorsionaban a una familia en el distrito de El Porvenir, en Trujillo. Y durante las investigaciones encontraron el chip del teléfono de uno de ellos que estaba vinculado a los mensajes extorsivos a Doña ‘Peta’.

“Esta banda criminal está realizando extorsiones en la ciudad de Trujillo. Han sido detenidos en flagrancia tres personas –dos varones y una mujer-, de los cuales los varones han sido trasladados al penal”, dijo a Canal N. “En las diligencias que se ha hecho uno de los chips que se han encontrado en esta intervención está vinculado a las llamadas que han hecho a la mamá de Paolo Guerrero”, agregó.

De acuerdo con el medio, los detenidos serían parte de la banda ‘Los Cachacos de Yolín’. Diego Fernando Mendoza Alvarado (22), Edwin Moya Salazar (36) y Geraldine Chunga Timoteo (22) fueron detenidos cuando acudieron a cobrar un cupo a una familia en el mencionado distrito. Pero la mujer implicada fue liberada por las autoridades y se le dictó comparecencia restringida.





Acuña ofrecerá seguridad al ‘Depredador’ y su familia

En una entrevista en RPP, el presidente de César Vallejo, Richard Acuña, sostuvo que dará seguridad a Paolo Guerrero y su familia durante la estadía del jugador en Trujillo. “Paolo Guerrero llegó decidido a integrar al plantel de César Vallejo. Obviamente él estaba con la clara preocupación como cualquier hijo por las lamentables amenazas que recibió su mamá y su familia. Es por ello que las reuniones se enfocaron en prevalecer en la seguridad suya y de su familia”, comentó.

Asimismo, resaltó que “hay un trabajo de seguridad para él y para los jugadores del equipo. No nos hemos salido de este marco como institución, porque sabemos cuáles son los intereses y objetivos deportivos”. Finalmente, destacó que la importancia de ofrecer seguridad al ‘Depredador’ es que pueda concentrarse plenamente en jugar y que destaque como lo ha hecho a lo largo de su carrera.

Paolo Guerrero ya pasó los exámenes médicos

Antes de cumplir con la rutina de entrenamientos del viernes, el exjugador de Liga de Quito pasó por el departamento médico y fue evaluado para que no quede nada al azar, pasando satisfactoriamente todo el proceso con los doctores designados. Así pues, pronto recibirá el visto bueno para que pueda estrenarse en la Liga 1 Te Apuesto. Eso sí, la fecha todavía no está definida y dependerá de Roberto Mosquera, director técnico de la ‘UCV’.

Precisamente ayer, cuando se dio la llegada del atacante a territorio norteño, el entrenador ‘poeta’ se mostró entusiasmado por haber completado su plantel, algo que en su momento estuvo en riesgo por la novela que ya todos conocemos. Asimismo, en diálogo con los medios de comunicación, confirmó que primero evaluarán los primeros días de Paolo y a partir de ahí tomarán la mejor decisión para programar su debut.

“A este tipo de jugadores hay que cuidarlos, pasa por una evaluación física. Vamos a evaluarlo y, después, cuando él esté bien, lo vamos a utilizar. Tenemos que ponerlo en condiciones. Es la primera vez que juega en un equipo peruano y está ilusionado (...) No depende de qué partido es (debut). No me apuren. A este tipo de jugadores hay que protegerlos y ponerlos cuando están realmente bien para no olvidar al Paolo que tantas alegrías nos dio”, sostuvo.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO