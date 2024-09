Alianza Lima cayó este miércoles por 1-0 ante Atlético Grau en el Estadio Campeones del 36 en Sullana, por la fecha 11 del Torneo Clausura. El único tanto del partido fue anotado por el portero Patricio Álvarez, tras un polémico penal cobrado por el árbitro Joel Alarcón. Una vez finalizado el encuentro, Paolo Guerrero brindó declaraciones a la prensa y evitó hablar sobre el accionar del juez principal; además, se mostró disconforme por el resultado que obtuvo el conjunto blanquiazul.

“Si eso es penal, imagínate... No me gusta hablar del arbitraje. Ha sido un partido que se nos complicó. Quedo triste por el resultado, pero ahora tenemos que descansar y ponernos a trabajar rápidamente, porque el sábado tenemos un partido importante”, dijo Paolo Guerrero en declaraciones recogidas por Movistar Deportes.

Recordemos que fue el segundo partido que jugó Paolo Guerrero con Alianza Lima. En la jornada anterior, el ‘Depreador’ tuvo minutos en la victoria ante Carlos A. Mannucci en Matute y ahora también ingresó sobre el final del encuentro contra Atlético Grau en Sullana. Ante los piuranos, el delantero tuvo dos opciones claras que no pudo concretar.

Marioni arremetió contra Alarcón

El director de fútbol de Alianza Lima, Bruno Marioni, criticó el desempeño del árbitro Joel Alarcón en el partido contra Atlético Grau, afirmando que su labor afectó negativamente al equipo blanquiazul. “Puede haber sido o no (penal), es una jugada difícil a lo mejor para tomar una decisión. Sí me quedan muchísimas dudas de la tranquilidad con la que un árbitro debe encarar un partido de fútbol; se le vio muy nervioso a Alarcón y es algo que la Conar tiene que ver, la Liga tiene que verlo. Los árbitros tienen que venir con la clara intención de ayudar al espectáculo, no de perjudicarlo”, expresó tras la derrota en Piura.

Marioni continuó señalando que el árbitro mostró inseguridad al discutir con los jugadores y que esto condicionó el partido, mencionando que “hubo dos acciones que probablemente fueron manos de Grau y no mandaron a VAR, cuando nosotros recibimos una exhaustiva y minuciosa atención en el VAR cuando nos toca en contra”. También pidió a la Conar que tome medidas sobre el arbitraje: “Pedimos a la Conar, como lo hemos hecho innumerables veces, que tome acciones con los arbitrajes para que estén a la altura del espectáculo”.

Al respecto de un posible reclamo, añadió: “Pareciera que la única forma de que escuchen es hacer reclamos. Esto va más allá de Alianza; tenemos que mejorar los arbitrajes. Nos vamos dolidos por el resultado y porque creemos que el arbitraje tuvo un protagonismo que nos perjudicó, el arbitraje fue muy malo”.

Alianza Lima vs. Atlético Grau: lo que se les viene

El próximo partido de Alianza Lima será ante Sport Boys en el estadio Miguel Grau del Callao, por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. Este compromiso está pactado para disputarse el sábado 21 de septiembre desde las 8:30 de la noche (hora peruana y colombiana) y se podrá ver a través de GOLPERU, canal que solo podrás encontrar en la parrilla de Movistar TV.

El equipo blanquiazul, que es dirigido por el argentino Mariano Soso, tiene el objetivo de ganar el Torneo Clausura para asegurar su clasificación a los play offs por el título nacional. Luego del duelo ante la ‘Misilera’, tendrá que enfrentar a Melgar (L), UTC de Cajamarca (V), Sport Huancayo (L), Deportivo Garcilaso (V) y Cusco FC (L). Le quedan solo dos salidas más en el certamen.

Atlético Grau, por su parte, visitará a Melgar en el estadio Monumental de la UNSA, Arequipa, por la jornada 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. Este encuentro está programado para jugarse el lunes 23 de septiembre desde las 8:00 de la noche (hora peruana y colombiana) y será transmitido mediante la señal exclusiva de Liga 1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable.





