Programación de la fecha 17 del Torneo Apertura. (Foto: Alianza Lima, LFP)
Programación de la fecha 17 del Torneo Apertura. (Foto: Alianza Lima, LFP)

La pelea por el está de infarto. En esta penúltima jornada, derrotó a CD Moquegua en Matute y quedó como único líder del campeonato, mientras que volvieron a tropezar en el tramo final del certamen, esta vez ante Deportivo Garcilaso. Por su parte, Cienciano logró una agónica victoria por 1-0 sobre Comerciantes Unidos y se metió nuevamente en la lucha por el título. Con estos resultados, blanquiazules, andahuaylinos y cusqueños llegarán con opciones a la última fecha del Torneo Apertura. En esta nota conoce cómo se jugará la jornada decisiva que definirá al nuevo campeón del primer torneo del año.

En desarrollo...

Programación de la fecha 17 del Clausura

Viernes 29 de mayo

15:00 Atlético Grau vs. CD Moquegua

Sábado 30 de mayo

11:00 ADT vs. Cusco FC

15:00 Deportivo Garcilaso vs Juan Pablo II

17:30 Sport Boys vs. Comerciantes Unidos

20:00 Universitario vs. Sport Huancayo

Domingo 31 de mayo

POR CONFIRMAR Melgar vs. Alianza Atlético

POR CONFIRMAR Los Chankas vs. UTC

POR CONFIRMAR FC Cajamarca vs. Alianza Lima

POR CONFIRMAR Cienciano vs. Sporting Cristal

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SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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