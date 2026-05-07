La pelea por el Torneo Apertura está de infarto. En esta penúltima jornada, Alianza Lima derrotó a CD Moquegua en Matute y quedó como único líder del campeonato, mientras que Los Chankas volvieron a tropezar en el tramo final del certamen, esta vez ante Deportivo Garcilaso. Por su parte, Cienciano logró una agónica victoria por 1-0 sobre Comerciantes Unidos y se metió nuevamente en la lucha por el título. Con estos resultados, blanquiazules, andahuaylinos y cusqueños llegarán con opciones a la última fecha del Torneo Apertura. En esta nota conoce cómo se jugará la jornada decisiva que definirá al nuevo campeón del primer torneo del año.
En desarrollo...
Programación de la fecha 17 del Clausura
Viernes 29 de mayo
15:00 Atlético Grau vs. CD Moquegua
Sábado 30 de mayo
11:00 ADT vs. Cusco FC
15:00 Deportivo Garcilaso vs Juan Pablo II
17:30 Sport Boys vs. Comerciantes Unidos
20:00 Universitario vs. Sport Huancayo
Domingo 31 de mayo
POR CONFIRMAR Melgar vs. Alianza Atlético
POR CONFIRMAR Los Chankas vs. UTC
POR CONFIRMAR FC Cajamarca vs. Alianza Lima
POR CONFIRMAR Cienciano vs. Sporting Cristal
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