Disputadas las primeras seis jornadas del Torneo Apertura de la Liga 1, Alianza Lima se ubica en lo más alto de la tabla de posiciones, luego de su última victoria sobre FBC Melgar en Matute. Sin embargo, tiene un nuevo reto este fin de semana en la altura de Cusco frente a Deportivo Garcilaso.
Si bien los celestes no han tenido el mejor inicio de temporada, eliminados de la Copa Sudamericana, y con la destitución de su entrenador Hernán Lisi, esperan recuperar el rumbo ante uno de los animadores del campeonato y que llega con la moral al tope.
El partido está programado para este sábado 14 de marzo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega desde las 6:00 p.m. con arbitraje por confirmar, a cargo de la CONAR.
Ese mismo día, el vigente campeón nacional, Universitario de Deportes, recibirá a una de las revelaciones del torneo, UTC, en el Estadio Monumental, desde las 8:30 p.m., con la necesidad de sumar de a tres para no alejarse de los primeros lugares del campeonato.
Ya en lo que será la jornada dominical, Sporting Cristal y Sport Boys animarán el partido de la jornada en el estadio Alberto Gallardo, desde las 11:00 a.m., un horario habitual cuando los bajopontinos juegan en condición de locales.
TE PUEDE INTERESAR
- Alianza Lima está en la cima: Pablo Guede y la clave de un 3-1 que minimizó a Melgar en Matute
- Juan Reynoso tras la derrota en Melgar ante Alianza Lima: “Matute es mi casa”
- A un paso de Ate: Bryan Reyna tiene todo listo para firmar por Universitario
- Los primeros llamados por Mano Menezes: la Selección Peruana va armando su lista para los amistosos
- Tabla de posiciones de la Liga 1: resultados de la fecha 6 del Torneo Apertura 2026
- Atención, Bolivia: Irak pide postergación de su partido en el repechaje al Mundial