Alianza defenderá su primer lugar en Cusco ante Garcilaso, mientras que la ‘U’ recibirá a UTC. (Foto: Liga 1)

Disputadas las primeras seis jornadas del Torneo Apertura de la , Alianza Lima se ubica en lo más alto de la tabla de posiciones, luego de su última victoria sobre FBC Melgar en Matute. Sin embargo, tiene un nuevo reto este fin de semana en la altura de Cusco frente a Deportivo Garcilaso.

Si bien los celestes no han tenido el mejor inicio de temporada, eliminados de la Copa Sudamericana, y con la destitución de su entrenador Hernán Lisi, esperan recuperar el rumbo ante uno de los animadores del campeonato y que llega con la moral al tope.

El partido está programado para este sábado 14 de marzo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega desde las 6:00 p.m. con arbitraje por confirmar, a cargo de la CONAR.

Ese mismo día, el vigente campeón nacional, Universitario de Deportes, recibirá a una de las revelaciones del torneo, UTC, en el Estadio Monumental, desde las 8:30 p.m., con la necesidad de sumar de a tres para no alejarse de los primeros lugares del campeonato.

Ya en lo que será la jornada dominical, Sporting Cristal y Sport Boys animarán el partido de la jornada en el estadio Alberto Gallardo, desde las 11:00 a.m., un horario habitual cuando los bajopontinos juegan en condición de locales.

Programación de la Fecha 7 del Torneo Apertura.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como 'Redacción Depor' son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.

