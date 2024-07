Universitario de Deportes no logró acceder a los octavos de final de la Copa Libertadores. Tampoco pudo alcanzar el premio consuelo de la Copa Sudamericana. Sin embargo, en tienda crema no han perdido un ápice de ilusión. La razón de tanto optimismo radica en que, al haber ganado el Torneo Apertura, solo necesitan llevarse el Clausura para proclamarse campeones nacionales en el año de su centenario. En esta nota, conocerás cómo se están moviendo en este mercado de pases, qué jugadores han fichado, qué elementos fueron prestados y cuáles son los rumores que rondan por Ate.

La única contratación que hasta el momento ha anunciado Universitario es la de Gustavo Dulanto. El zaguero de 29 años, tras entrenar durante varios meses en Campo Mar, convenció al comando técnico de Fabián Bustos y se ganó la confianza para formar parte del plantel. La misión de Dulanto será darle mayor solidez a la zaga crema, la cual sufrió algunos estragos en los últimos compromisos del Apertura.

En cuanto a las salidas hacia otros clubes, Universitario decidió prestar a dos futbolistas para que puedan tener mayor continuidad. José Bolívar se marchó a la Universidad César Vallejo, mientras que Piero Guzmán fue cedido a Cusco FC. Ambos jugadores no iban a contar con minutos significativos en lo que quedaba del año, por lo que estos préstamos les permitirán seguir desarrollándose y mantener el ritmo competitivo.

Por ahora, no hay más fichajes a la vista cerca de la ‘U’. Sin embargo, hubo un pequeño acercamiento con Luis Iberico, actual delantero del Riga FC de Letonia. Aunque las negociaciones no llegaron a formalizarse, Iberico no le ha cerrado las puertas a la Liga 1 y comentó recientemente que no tendría problemas en volver, siempre y cuando le presenten un proyecto interesante.

Con la llegada de Gustavo Dulanto y la salida de algunos jugadores en busca de minutos, Universitario de Deportes se enfoca en fortalecer su plantel de cara al Clausura. La clave para Fabián Bustos será encontrar el equilibrio entre la experiencia de sus jugadores consagrados y la energía de los jóvenes talentos que buscan ganarse un lugar en el equipo titular.

ALTAS BAJAS RENOVACIONES RUMORES Gustavo Dulanto José Bolívar Hugo Ancajima Raúl Ruidíaz Piero Guzmán Jorge Murrugarra Chase Villanueva (préstamo)

Para esta campaña, se incluirá la realización de un Torneo Apertura y un Torneo Clausura, los dos realizados mediante el sistema de todos contra todos en una única vuelta a lo largo de 17 fechas. El club que se alce como ganador de cada competición asegurará automáticamente su participación en los play-offs, siempre y cuando logre ubicarse entre los siete primeros en el otro campeonato.

Las semifinales contarán con la participación de los ganadores del Apertura y del Clausura, así como los dos equipos mejor posicionados en la tabla acumulada. En caso de que el mismo club se consagre campeón tanto en el Apertura como en el Clausura, será coronado automáticamente como el campeón nacional de la Liga 1 2024. No obstante, si los ganadores del Apertura y Clausura ocupan los dos primeros lugares en la tabla acumulada, ambos equipos competirán directamente en la final del campeonato.

En caso los ganadores del Apertura y/o Clausura no ocupen los dos primeros lugares del Acumulado, deberán medirse contra los dos equipos con mejores puntaje en el año. El que se encuentre en primer lugar se disputará con el cuarto, mientras que el segundo se enfrentará ante el tercero; eso sí, todas estas llaves se definirán en duelos de ida y vuelta.

De llevarse a cabo una final por el título nacional de la temporada 2024, el equipo que logre superar en puntos será proclamado campeón nacional del 2024. En situaciones de igualdad en puntos, se considerará la diferencia de goles para determinar al campeón. Si persiste el empate en puntos y goles, la resolución se determinará mediante una tanda de penales.





