Christian Cueva y André Carrillo se encuentran en el ojo de la tormenta. Luego de la eliminación de la Selección Peruana de la Copa América 2024, donde no marcó ningún gol y mucho menos ganó un partido, los citados jugadores fueron captados en una discoteca limeña disfrutando de su salida nocturna. Como era de esperarse, el hecho no cayó bien entre los hinchas de la Bicolor, que no dudaron en criticar la actitud de volante y extremo del equipo nacional. La indignación se centró en la percepción de que los futbolistas no mostraban la seriedad y el compromiso esperados tras un desempeño decepcionante en uno de los torneos más importantes del mundo.

Las redes sociales se llenaron de comentarios negativos hacia los jugadores. “¿Dónde está el compromiso con la selección?”, “Así no vamos a llegar a ninguna parte”, “¡Una vergüenza!” eran algunos de los mensajes que reflejaban la frustración y el enojo de los seguidores de la Bicolor. La presión pública sobre Cueva y Carrillo se intensificó, convirtiéndose en un tema de debate del que ha opinado Alexander Callens.

El defensa intentó poner en perspectiva la situación, recordando que las críticas son parte del fútbol, especialmente cuando los resultados no acompañan. Su defensa a Cueva y Carrillo se basa en la idea de que las acciones fuera del campo no deberían empañar el esfuerzo que ambos jugadores muestran durante los partidos.

“Es normal que se critique, entiendo a la gente. Antes cuando ganábamos pasaba eso y nadie decía nada. Cada uno hace lo que quiere, si están de vacaciones bien, cada uno sabe lo que hace. Es normal, entiendo a la gente, que hayan estos resultados y entiendo las molestias, pero lo que da Christian Cueva en el campo, eso no se discute, lo que hace afuera es cosa de él”, dijo el defensor nacional a los medios.

La Selección Peruana se fue de la Copa América con cero goles y cero triunfos en su cuenta. (Foto: Getty Images)

Sobre la Copa América: reflexiones y autocrítica





Por otro lado, Callens ofreció una autocrítica sobre el desempeño de Perú en la Copa América. “Sacamos buenas conclusiones, comenzamos a conocernos más, pero para esta clase de torneos tienes que hacer partidos perfectos y no lo hicimos”, admitió el defensa. Reconoció que, aunque hubo un progreso en términos de comprensión del juego, el equipo no logró los resultados esperados debido a errores y falta de perfección en momentos clave.

Callens también subrayó la necesidad de aprovechar el periodo de descanso para recargar energías y volver con mayor determinación. “El equipo está agarrando la idea, ahora tenemos dos meses para descansar y venir de la mejor manera. Sabemos en la circunstancia que estamos y si no hacemos partidos perfectos ante Colombia y Ecuador, no vamos a conseguir los resultados”, sentenció.





La presión del público y la importancia de la experiencia





El defensor no dejó pasar la oportunidad de señalar la presión adicional que enfrentan los jugadores y el cuerpo técnico debido a las expectativas del público. “Creo que cuando jugamos contra Chile nadie dijo nada de la alineación, ahora con los resultados puestos, la gente comienza a hablar. El profe arma el equipo, nosotros no conseguimos los resultados, pero esto es así. Debe ser la Copa América más difícil que hemos jugado”, reflexionó.

Finalmente, Callens defendió la importancia de los jugadores con experiencia dentro del equipo, quienes a menudo son blanco de críticas más severas. “Entendemos que si no conseguimos resultados, siempre se va a hablar mal. Creo que los jugadores de experiencia son importantes. A Paolo (Guerrero) lo vemos y es increíble que a su edad siga jugando. Como se lo dije a él, ya quisiera llegar a los 40 y seguir jugando”, expresó.

Alexander Callens, jugador de la Selección Peruana. (Foto: Bicolor)

Calendario de Perú en las Eliminatorias 2026

Setiembre 2024

Fecha 7: Perú vs. Colombia (5 de septiembre)

Fecha 8: Ecuador vs. Perú (10 de septiembre)

Octubre 2024

Fecha 9: Perú vs. Uruguay

Fecha 10: Brasil vs. Perú

Noviembre 2024

Fecha 11: Perú vs. Chile

Fecha 12: Argentina vs. Perú

Marzo 2025

Fecha 13: Perú vs. Bolivia

Fecha 14: Venezuela vs. Perú

Junio 2025

Fecha 15: Colombia vs. Perú

Fecha 16: Perú vs. Ecuador

Setiembre 2025

Fecha 17: Uruguay vs. Perú

Fecha 18: Perú vs. Paraguay

La Selección Peruana vuelve a la acción en septiembre. (Foto: AFP).

