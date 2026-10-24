Sporting Cristal cayó 1-3 ante Cusco FC y perdió terreno en la lucha por el liderato del Torneo Clausura. Tras el encuentro disputado en la Ciudad Imperial, el técnico Roberto Mosquera reconoció que su equipo cometió errores que terminaron reflejándose en el marcador y asumió la responsabilidad por el resultado.

El entrenador celeste señaló que los tres goles llegaron de cabeza y que las anotaciones se produjeron cuando su equipo tenía el control del balón. Además, felicitó al rival por el partido que realizó.

“Es cierto que nos hicieron tres goles de cabeza y, obviamente, que los goles vinieron cuando nosotros teníamos el control del partido. Para nosotros era un partido que estaba complicado y bien por el rival; lo felicito porque hizo lo que tenía que hacer”, declaró en conferencia de prensa.

Mosquera evitó profundizar en las decisiones que tomó durante el encuentro, incluidos los cambios realizados, y defendió el desempeño de su línea defensiva, a la que consideró una de las menos goleadas del campeonato.

“Con respecto a la defensa, es una defensa a la que le han hecho muy pocos goles y sería desagradecido decir que hoy día fueron un desastre. Para mí no fueron un desastre porque fueron virtudes también de los que cabecearon. Hay que tener ecuanimidad a la hora de calificar”, sostuvo.

El estratega también reconoció que el equipo deberá trabajar para corregir situaciones que no se habían presentado anteriormente. “Para mí los adelantaron y eso lo tenemos que trabajar. Son cosas que nunca nos habían sucedido; nos sucedió ahora cuando más necesitábamos. El fútbol tiene estas cosas”, añadió.

Mosquera asume la responsabilidad

Consultado sobre si la cercanía del partido ante Alianza Lima pudo influir en el rendimiento del equipo, el técnico descartó que Sporting Cristal afrontara el encuentro pensando en su próximo rival y destacó el desempeño de Cusco FC.

“No empezamos un partido pensando en el rival, sino respetando lo que puede hacer Cusco. Y yo creo que hizo un buen partido. Los goles nos agarraron fríos porque fueron en los momentos, como le dije, que nosotros estábamos controlando la pelota”, manifestó.

Mosquera reconoció que, aunque los errores forman parte del fútbol, esta vez tuvieron consecuencias directas en el resultado. “Todos nos equivocamos en muchos partidos y no terminan en gol. Ahora terminaron en gol y yo asumo la responsabilidad como entrenador”, expresó.

Asimismo, evitó evaluar públicamente el rendimiento de su arquero y explicó que las observaciones individuales se realizan dentro del plantel, mediante el análisis de videos después de cada partido.

“Hay cosas que las hablamos para el interior, que tenemos videos después del partido, que vemos los jugadores y todos los jugadores ven unos videos que nosotros cortamos y le decimos: acá pudiste hacer esto, esto pudiste hacer más, esto menos, te moviste muy lento acá”, explicó.

Finalmente, el entrenador celeste reiteró que asumía la responsabilidad por la derrota y recordó la racha que el equipo había conseguido antes de este resultado.

“Es por eso que hemos estado siete partidos sin perder. Entonces, obviamente que cuando se pierde se buscan culpables y acá el culpable soy yo, porque soy el que represento, el que cambio, el que pongo, así que soy el responsable de este partido”, concluyó.

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