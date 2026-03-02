Sporting Cristal alineó un equipo alterno en su visita a Sport Huancayo por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1, y perdió por 2-1, alejándose así de los primeros puestos del campeonato. De esta manera, los dirigidos por Paulo Autuori quedan bastante lejos y, pese a recién iniciar la competición, resignan varias de sus chances para ganarla.

Precisamente, al culminar el encuentro, el brasileño fue muy crítico sobre la actuación de su equipo y aseguró que no mereció ganar en el estadio IPD de Huancayo, y que el foco del jugador celeste no puede estar solo en la Copa Libertadores, torneo en el que también compite y lucha por llegar a fase de grupos.

“Fue un partido que nosotros no merecimos salir con nada que no fuera una derrota. De todos los partidos que jugamos este año, fue el único partido que nosotros no lo merecemos. De ahí, la actitud muy floja, muy mala de nosotros”, dijo en conferencia de prensa.

Al respecto, el entrenador Roberto Mosquera, quien se quedó con la victoria, remarcó no estar de acuerdo, pues fue un partido disputado y de buen nivel, Incluso se animó a calificarlo de atractivo para los fanáticos de esta parte del país.

​“Yo quiero ir por el lado de que este tipo de partidos es lo que hace al hincha y a la gente verlo, porque jugamos bien, porque también no estoy de acuerdo con el profe Autuori, yo creo que sí fue un equipo competitivo que pudimos manejarlo”, declaró el estratega nacional.

El 'Rojo Matador' venció a los celestes por 2-1 por la fecha 5 de la Liga 1. (Foto: Sport Huancayo)

Sporting Cristal ya se encuentra enfocado en su próximo choque ante Carabobo FC en Venezuela, pero lo dicho por Autuori revela que existe mucho por corregir, pese a la clasificación a la tercera ronda del torneo internacional.

“Quizás estamos pensando en el partido del miércoles. El grupo tiene que entender que estamos ahí metidos y tiene que enfocarse en el siguiente partido, que es el más importante de nuestras vidas. No interesa qué clase de competencia estamos involucrados”, acotó el DT bajopontino, tras la derrota en Huancayo.

Los partidos por Copa Libertadores están pactados para el miércoles 4 de marzo en el Polideportivo Misael Delgado de Valencia desde las 5:00 p.m. (hora peruana), mientras que la revancha se jugará en Lima el miércoles 11 a la misma hora en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.

Cabe precisar que el ganador de esta serie jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores, mientras que el perdedor disputará la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

