Roberto Silva, presidente de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP), se refirió al partido que acabó 12-0 en contra de Unión Comercio y criticó con dureza el accionar de los dirigentes del ‘Poderoso de San Martín’. Como se recuerda, el club de Tarapoto afrontó el duelo ante Sporting Cristal con jugadores de la reserva porque miembros del primer equipo fueron liberados luego de que se concretara el descenso de la institución, unas fechas antes de que termine la Liga 1 2024. El abultado resultado, y los jóvenes llorando tras el pitazo final, ha generado polémica y personalidades ligadas al fútbol están dando su opinión.

En primer lugar, el exjugador de 48 años señaló que enviaron un escrito a Christian Chávez, vicepresidente del club selvático, quien aseguró que los jugadores que fueron liberados son “vendidos y borrachos”. “Al señor Chávez le hemos reprochado esos comentarios nefastos, malcriados e insolentes. Declarar al plantel de borrachos o vendidos, una cosa lamentable que refleja un poco lo que realmente es”, dijo a Radio Ovación.

“Es un vicepresidente de un club poniendo en redes semejante barbarie, hablando de su propio plantel de esa manera. Es algo que hemos denunciado para que se evalúe el comportamiento de ese dirigente. Ahí te das cuenta cómo gestiona el club y ahí están los resultados”, agregó Roberto Silva.

El presidente de SAFAP recordó cuando Unión Comercio no ayudó a Arón Torres, exjugador peruano que falleció en 2023. “Si hay algo que me duele de ese equipo es que abandonó a un chico que se enfermó a pesar de que tenía contrato y no le quiso ni renovar por el sueldo mínimo. Nosotros le pedimos al club que le extienda el contrato con sueldo mínimo para que no pierda el seguro y le ofrecimos pagar nosotros el sueldo mínimo; el club dijo que sí y después nos dimos cuenta que lo habían abandonado. Ese club no puede venir a decirme que está a la altura del fútbol profesional”, sostuvo.

Finalmente, habló sobre los contratos de los futbolistas en el Perú. “La gran mayoría de contratos en este país es hasta que el equipo deje de participar, si trabajan tres días en noviembre tendrán que pagar los tres días. Hay otros equipos como los clubes grandes que sí tienen contratos anuales. No es una restricción el contrato y apostaría casi con certeza que ningún contrato termina el 31 de octubre”, sentenció.

La palabra de Jhonny Baldovino

Jhonny Baldovino, asesor legal de la SAFAP, no se guardó nada y responsabilizó a los clubes que se manejan como Unión Comercio. “Los clubes, en este caso Unión Comercio, no valoran realmente el producto. En lugar de terminar el año con normalidad, ellos mismos atentan contra el torneo, contra la venta, contra el producto. Se atentan contra su propio negocio. Porque como tú dices, esto no le gusta al mundo, y alguien que quisiera invertir en el Perú, en el torneo peruano, va a ver que ni los propios dirigentes locales se preocupan por trabajar con seriedad en su institución”, explicó a Depor.

“Los mismos clubes no ponen seriedad en el torneo. Y eso perjudica el producto fútbol, definitivamente. Hay la sensación de que todo es un desgobierno, y que todo el mundo hace lo que le da la gana. Lo mismo pasó con Carlos Stein en Segunda División, se fueron todos y solo quedaron los chicos. Lo que pasa es que no los golearon, por eso no se hizo tan público, solo perdieron”, añadió.





