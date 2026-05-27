Universitario se quedó sin competición internacional, tras su empate sin goles en el Estadio Monumental ante Deportes Tolima por la fecha final de la fase de grupos de la Copa Libertadores, agravando su crisis de resultados del último tiempo, que también lo dejó fuera de la pelea por el Torneo Apertura de la Liga 1.

Este panorama en la ‘U’ exige cambios urgentes y, tal vez, una reingeniería en el plantel, que ahora dirige el entrenador argentino Néstor Cúper, luego de la salida del español Javier Rabanal y el interino Jorge Araujo, sea lo mejor.

En los últimos días se comentó sobre un acercamiento de la dirigencia crema con el mediocampista chileno Rodrigo Ureña, tricampeón con la institución centenaria, pero que a finales de 2025 decidió aceptar la oferta de Millonarios FC.

Al respecto, y luego de la eliminación de su actual club de la Copa Sudamericana, el aguerrido futbolista se encargó de confirmar estos rumores que ilusionan a los hinchas de la ‘U’ con su regreso para la segunda parte de la temporada, en la que apostarán todas sus fichas para ganar el Torneo Clausura.

“Se ha especulado mucho sobre mi continuidad. Bueno, primero que todo, yo no he hablado con Ariel Michaloutsos (director deportivo de Millonarios FC), que fue la persona que a mí me trae del club. Sé por qué lado vienen las cosas, por el tema de Universitario de Deportes, puntualmente, es cierto. Es un tema netamente puntual. Como te digo, no he tenido ninguna conversación con Ariel”, dijo en la zona mixta.

"Simplemente me llamaron para preguntarme sobre mi condición y obviamente les dije que tenía contrato vigente con Millonarios. Nada más que eso", añadió Ureña.

Durante su paso por la 'U' demostró carácter y jerarquía. (Foto: Imago)

Antes, el periodista Gustavo Peralta, que maneja muy buena información del club crema, había confirmado que existe intención del jugador de volver, y todo quedaría en manos de la dirigencia de ambos clubces involucrados.

“Siempre está dispuesto a escuchar a Universitario porque es un club que él quiere, valora y más cuando se le necesita. Él tiene contrato con Millonarios, una cláusula de salida menos a la que tenía en Universitario, pero no quedó en nada más”, dijo en el programa ‘Modo Fútbol’.

El último martes, Universitario empató sin goles ante Tolima y quedó en la última posición del Grupo B de la Copa Libertadores, en un rotundo fracaso internacional, pues se tenían muchas expectativas del vigente tricampeón peruano.

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