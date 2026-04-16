Santiago Ormeño, delantero peruanomexicano, que destacó en la Liga MX y en 2021 fue citado a la selección peruana, tuvo un breve y poco feliz paso por la Liga 1 de Perú. Fue en el 2019, cuando fue fichado por el Real Garcilaso de Cusco, proveniente del Club Puebla de su país.

En una reciente entrevista, reveló cómo llegó al club celeste y lo difícil que le tocó pasarla, sin la confianza desde el cuerpo técnico y la poca continuidad en la ciudad imperial. Como se recuerda, Juan Reynoso lo hizo debutar en México y, tras tomar las riendas de Garcilaso, pidió su fichaje.

“Debuté en Puebla en primera división, tuve algunos minutos. Después salió el ‘Ojitos’ (Enrique Meza) y Juan Reynoso del equipo. Después me fui a préstamo a Cusco (Real Garcilaso) porque ahí fue el profe Juan”, dijo el delantero de 32 años.

“Juego un partido y al siguiente partido lo corren (echan) al profe Juan Reynoso. A mí y a otro jugador que trajo el profe nos pusieron la cruz. Nos comenzaron a aburrir y era como que nosotros entrenábamos por separado, y no nos iban a tomar en cuenta. Yo pensaba que estoy apenas llegando y ya hay problemas”, añadió.

Con la selección peruana jugó 12 partidos y no pudo anotar. (Foto: Getty)

Pese a la mala experiencia en Perú, el atacante se mostró muy agradecido por la confianza que siempre le mostró Reynoso y contó sobre lo que fue su adaptación a Cusco.

“Al profe Juan como que siempre le gusté, fue mi mentor y me arropó. Me fui a Cusco, pero fue trágica mi llegada porque llegué y eran 4 mil metros de altura. Yo venía de altura, pero tuve que adaptarme un par de semanitas para agarrar aire y ponerme bien”, recordó.

Ormeño, además de integrar la lista de convocados a la Copa América de 2021, donde le tocó debutar en reemplazo de Gianluca Lapadula, también fue parte de las Eliminatorias a los Mundiales de 2022 y 2026.

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