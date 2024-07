Luego de una larga para de un mes y medio, tras la participación de la Selección Peruana en la Copa América 2024, se reinicia la Liga 1 Te Apuesto. Los 18 equipos peruanos -entre ellos Universitario de Deportes, ganador del Apertura- volverán a los campos de juego este fin de semana para disputar el Torneo Clausura, segundo campeonato del año donde los favoritos buscarán quedar en lo más alto de la tabla de posiciones para luchar por el título nacional, otros para alcanzar un cupo a un certamen internacional el próximo año y algunos pelearán cada punto con el objetivo de no descender de categoría.

El Torneo Clausura abre fuegos este viernes 12 de julio con tres partidos que se disputarán en Tarapoto, Cusco y Tarma, donde Sporting Cristal -con su nuevo técnico argentino Guillermo Farré- visitará a ADT en esta primera jornada. Al día siguiente, la ‘U’ de Fabián Bustos comenzará este nuevo campeonato recibiendo a Mannucci en el Monumental; mientras que Alianza Lima, con Hernán Barcos y compañía, tendrá que ir el mismo sábado a la ciudad de Trujillo para enfrentar a la Universidad César Vallejo de Paolo Guerrero. Por su parte, FBC Melgar -dirigido por Marco Valencia- es otro de los candidatos para llevarse el trofeo e iniciará la fecha en el Estadio Garcilaso de la Vega contra Cusco FC.

Programación de la fecha 1 del Torneo Clausura

Viernes 12 de julio

Unión Comercio vs. Los Chankas

Hora: 1:00 p.m.

Estadio: Carlos Vidaurre (Tarapoto)

Transmisión: L1 MAX

ADT Tarma vs. Sporting Cristal

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: Unión Tarma (Tarma)

Transmisión: L1 MAX

Deportivo Garcilaso vs. UTC

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega (Cusco)

Transmisión: L1 MAX

Sábado 13 de julio

Comerciantes Unidos vs. Cienciano

Hora: 1:00 p.m.

Estadio: Germán Contreras (Cajabamba)

Transmisión: L1 MAX

César Vallejo vs. Alianza Lima

Hora: 3:30

Estadio: Mansiche (Trujillo)

Transmisión: L1 MAX

Universitario vs. Carlos A. Mannucci

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Monumental U Marathon (Lima)

Transmisión: GOLPERU

Domingo 14 de julio

Alianza Atlético vs Atlético Grau

Hora: 1:00 p.m.

Estadio: Campeones del 36 (Sullana)

Transmisión: L1 MAX

Sport Boys vs. Sport Huancayo

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Miguel Grau (Callao)

Transmisión: L1 MAX

Cusco FC vs. FBC Melgar

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega (Cusco)

Transmisión: L1 MAX

¿Cuándo se disputará el Clásico?

Uno de los partidos más esperados en este Torneo Clausura 2024 es el Clásico del fútbol peruano entre Universitario de Deportes y Alianza Lima. El encuentro se llevará a cabo el próximo viernes 26 de julio en el Estadio Monumental ‘U’ Marathon desde las 8:30 p.m., como parte de la jornada 3 del campeonato. Recordemos que cremas y blanquiazules se enfrentaron en el Apertura con triunfo para el equipo que dirige el argentino Fabián Bustos por 1-0, con un gol de Andy Polo. En ese duelo, los íntimos se quedaron con nueve jugadores, tras las expulsiones del defensa panameño Jiovany Ramos y el portero Franco Saravia.

Por otro lado, el duelo entre Sporting Cristal y Alianza Lima se disputará en el Estadio Nacional en la fecha 7 del Torneo Clausura durante el mes de agosto, pero aún se desconoce la fecha exacta del encuentro; mientras que el partido que protagonizarán los rimenses frente a la ‘U’ por la jornada 15 -que podría definir el torneo, como sucedió en el Apertura- será en el mes de octubre, también en el ‘Coloso de José Díaz’.

¿Cómo va la tabla acumulada?

La tabla acumulada será muy importante a fin de año para conocer el destino de varios equipos. Por el momento, Universitario y Sporting Cristal se encuentran igualados en puntaje en el primer lugar, aunque los cremas tienen una mejor diferencia de goles, seguido de Melgar y Alianza Lima. En la parte baja, Unión Comercio es el conjunto más comprometido con el descenso y tendrá que hacer un muy buen Torneo Clausura para salir del fondo, mientras que Carlos A. Mannucci y Alianza Atlético son los otros que buscarán salir de la zona de peligro, al igual que Deportivo Garcilaso y UTC.

¿Cómo se definirá al campeón de la Liga 1 2024?

La Liga 1 Te Apuesto 2024 presenta un formato estructurado, que se divide en dos campeonatos: el Torneo Apertura y el Torneo Clausura. Cada uno se desarrollará bajo un sistema de todos contra todos a lo largo de 17 fechas. El ganador de cada torneo asegura automáticamente su participación en los play-offs, siempre y cuando se ubique entre los ocho primeros en el otro campeonato. En caso de que un mismo equipo gane tanto el Apertura como el Clausura, será coronado automáticamente como el campeón nacional de la temporada, mientras que si los ganadores ocupan los dos primeros puestos de la tabla acumulada, competirán directamente en la final del campeonato.

Las semifinales incluirán a los campeones del Apertura y del Clausura, junto con los dos equipos mejor posicionados en la tabla acumulada, que no sean los campeones de los torneos individuales. Si los ganadores de Apertura y Clausura no están entre los dos primeros en la acumulada, se enfrentarán contra los equipos con los mejores puntajes anuales, en cruces de ida y vuelta (1° vs 4° y 2° vs 3°). De llevarse a cabo una final, el equipo que logre superar en puntos al otro será proclamado campeón nacional del 2024. En caso de empate en puntos, se utilizará la diferencia de goles y, si persiste la igualdad, se recurrirá a una tanda de penales para determinar al campeón.

Si Alianza Lima gana el Torneo Clausura podría volver a jugar una final nacional contra Universitario. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

Refuerzos del Clausura 2024: altas, bajas y rumores en el mercado de pases

Alianza Lima

ALTAS BAJAS Erick Noriega Gonzalo Aguirre Jared Ulloa (Reserva) Jairo Martínez (Reserva)

Universitario de Deportes

ALTAS BAJAS Gustavo Dulanto José Bolívar Gabriel Costa Piero Guzmán Chase Villanueva Diego Dorregaray

Sporting Cristal

ALTAS BAJAS Gilmar Paredes Enderson Moreira (DT) Rafael Lutiger Quembol Guadalupe (préstamo) Alejandro Duarte Gabriel Alfaro (préstamo) Guillermo Farré (DT) Franco Medina

FBC Melgar

ALTAS BAJAS Marco Valencia (DT) Pedro Ibáñez (préstamo) Lucas Diarte

ADT

ALTAS BAJAS Wilmar Valencia (DT) Carlos Desio (DT)

Sport Huancayo

ALTAS BAJAS Alfredo Rojas Tarek Carranza Juan Barreda Joaquín Aguirre Franco Navarro (DT) Jhonier Viveros Máximo Rabines (préstamo) David Dioses

Deportivo Garcilaso

ALTAS BAJAS Guillermo Duró (DT) Bernardo Redín (DT) Christian Ramos José Cuero Renny Simisterra Alexi Gómez Luis Urruti

César Vallejo

ALTAS BAJAS José Bolívar Alejandro Ramírez Arley Rodríguez Máximo Rabines (préstamo)

Cusco FC

ALTAS BAJAS Piero Guzmán Stefano Olaya Stefano Olaya Francys Arévalo

Cienciano

ALTAS BAJAS Alejandro Ramírez Gilmar Paredes Pedro Ibáñez Jefferson Portales Jimmy Valoyes Rudy Palomino

Carlos A. Mannucci

ALTAS BAJAS Luis Urruti Eduardo Caballero

Atlético Grau

ALTAS BAJAS Tomás Sandoval Joel López Pissano

UTC

ALTAS BAJAS Jefferson Portales Jimmy Valoyes

Alianza Atlético

ALTAS BAJAS Gerardo Ameli (DT) Renato Espinosa

Sport Boys

ALTAS BAJAS Christian Ramos Rafael Lutiger Joel López Pissano Ayrthon Quintana Brayan Ormeño

Unión Comercio

ALTAS BAJAS Reimoind Manco Ítalo Regalado Erinson Ramírez Sandro Rengifo Jesús Oropesa (DT) Joaquín Aguirre

Comerciantes Unidos

ALTAS BAJAS Eduardo Caballero David Dioses Ítalo Regalado Chase Villanueva (préstamo) Quembol Guadalupe (préstamo) Gabriel Alfaro (préstamo)

Los Chankas

ALTAS BAJAS Mathías Carpio Rudy Palomino Denilson Gonzales Dustin Rengifo Pedro Martínez Joe Martínez





