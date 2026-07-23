Sebastián Domínguez llegó este año a Deportivo Garcilaso en pleno Torneo Apertura, con el objetivo de reconducir el camino del equipo después de los malos resultados conseguidos en el inicio de temporada con Hernán Lisi en el banquillo. Sin embargo, pese a haber cerrado de manera positiva en el primer certamen de este 2026, el entrenador argentino acaba de tomar un rumbo diferente al del conjunto imperial.

Lo que era un secreto a voces hasta hace algunos días, terminó confirmándose este jueves 23 de julio a través de César Luis Merlo, periodista especializado en el mercado de fichajes, quien dio a conocer que Domínguez había llegado a un acuerdo definitivo para resolver su vínculo con Garcilaso. Así pues, esto le permitió finiquitar su llegada a Central Córdoba para volver a dirigir en el fútbol argentino.

De esta manera, el exdefensor deja el cuadro cusqueños habiendo dirigido 15 partidos entre Liga 1 y Copa de la Liga 1, con un saldo de siete triunfos, tres empates y cinco derrotas. Su andar en el fútbol peruano fue más regular de lo esperado, pese al desconocimiento que tenía del campeonato. Su mejor momento estuvo en la recta final del Torneo Apertura, donde cerró con seis partidos invicto: cinco victorias y un empate.

La salida del estratega de 45 años se produce apenas cuatro meses después de haber asumido el mando del cuadro imperial. Domínguez había sido anunciado como entrenador de Deportivo Garcilaso el pasado 18 de marzo, en reemplazo de Hernán Lisi, con el objetivo de reposicionar al equipo tanto en la Liga 1 como en el plano internacional.

Sebastián Domínguez dirigió 15 partidos en el fútbol peruano. (Foto: Deportivo Garcilaso)

Sin embargo, la propuesta de Central Córdoba terminó inclinando la balanza. El conjunto santiagueño quedó sin entrenador tras la salida de Lucas Pusineri por motivos personales y la dirigencia apuntó rápidamente al exdefensor de Vélez Sarsfield y la Selección Argentina como el principal candidato para asumir el proyecto deportivo.

Las conversaciones entre ambas partes avanzaron con rapidez y solo restaban resolver los detalles de la desvinculación de Domínguez con Deportivo Garcilaso. Desde Argentina incluso señalan que el técnico firmará un vínculo por 18 meses con el ‘Ferroviario’, una vez culminen los trámites administrativos correspondientes.

Para Domínguez será su retorno a la Liga Profesional Argentina, donde anteriormente dirigió a Tigre y Vélez Sarsfield. Ahora asumirá el reto de reconstruir a un Central Córdoba que busca mejorar su rendimiento en la segunda parte de la temporada y recuperar protagonismo en el campeonato argentino.

En tanto, Deportivo Garcilaso deberá moverse con rapidez para encontrar al sucesor del entrenador argentino en plena disputa del Torneo Clausura de la Liga 1. La dirigencia cusqueña tendrá la tarea de definir un nuevo comando técnico que mantenga al equipo en la lucha por los primeros lugares del certamen.

La oficialización de Sebastián Domínguez como nuevo entrenador de Central Córdoba se espera en las próximas horas. Con ello, el técnico pondrá fin a su breve experiencia en el fútbol peruano y afrontará un nuevo desafío en Argentina, con la misión de encaminar al conjunto santiagueño en una temporada que comenzó con cambios inesperados en su banquillo.

La derrota por 1-0 ante Sporting Cristal fue el último partido de Sebastián Domínguez al mando de Deportivo Garcilaso. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Deportivo Garcilaso?

Luego de perder por 1-0 ante Sporting Cristal, Deportivo Garcilaso volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a FC Cajamarca, en el compromiso correspondiente a la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para este domingo 26 de julio desde las 7:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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