Descentralizado
Sorteo Liga 1 2026 EN VIVO: minuto a minuto, fixture y calendario de partidos
Hoy viernes 9 de enero se llevará a cabo el sorteo de la Liga 1 2026. Atentos a la siguiente nota donde tendrás toda la información de los duelos por el Torneo Apertura y Clausura del presente año. Además, se premiará a los mejores jugadores de 2025.
¿En qué canal ver el sorteo del fixture de la Liga 1?
El sorteo del fixture de la Liga 1 2026 será transmitido exclusivamente a través de L1 MAX, canal oficial del campeonato. La señal estará disponible mediante los operadores de DirecTV, Claro TV y Win, además de la opción vía streaming por la aplicación DGO o Zapping TV.