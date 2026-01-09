Descentralizado 

Sorteo Liga 1 2026 EN VIVO: minuto a minuto, fixture y calendario de partidos

Hoy viernes 9 de enero se llevará a cabo el sorteo de la Liga 1 2026. Atentos a la siguiente nota donde tendrás toda la información de los duelos por el Torneo Apertura y Clausura del presente año. Además, se premiará a los mejores jugadores de 2025.

Sorteo de la Liga 1 2026. (Diseño: Depor)
Sorteo de la Liga 1 2026. (Diseño: Depor)
18:53

¿En qué canal ver el sorteo del fixture de la Liga 1?

El sorteo del fixture de la Liga 1 2026 será transmitido exclusivamente a través de L1 MAX, canal oficial del campeonato. La señal estará disponible mediante los operadores de DirecTV, Claro TV y Win, además de la opción vía streaming por la aplicación DGO o Zapping TV.

18:34

¿A qué hora será el sorteo del fixture de la Liga 1?

La ceremonia del sorteo del fixture de la Liga 1 2026 se llevará a cabo este viernes 9 de enero a partir de las 7:00 p. m. (hora peruana). Minutos antes se realizará una antesala, y durante el evento también se desarrollará la premiación a los mejores jugadores y entrenadores de la temporada 2025, tanto de la Liga 1 como de la Liga 2, Liga 3 y Liga Femenina.

18:19

¡Bienvenidos, amigos de Depor, al sorteo del fixture de la Liga 1 2026! En la siguiente nota encontrará toda la información del orden de los enfrentamientos de todos los equipos del torneo local.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS

NO TE PIERDAS

Contenido de Mag.

No te pierdas