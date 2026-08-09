Sport Boys atraviesa su mejor momento en la Liga 1. Tras el empate ante Alianza Lima, el cuadro rosado sumó tres partidos consecutivos sin conocer la derrota, tanto de local como de visita. Luego del 1-1 en el Estadio Nacional, Carlos Desio terminó con sensaciones encontradas, ya que consideró que su equipo hizo los méritos suficientes para quedarse con los tres puntos.

“La verdad que la sensación es agridulce porque por ahí merecíamos ganar”, señaló Desio luego del encuentro. El entrenador explicó que los dos goles anulados a Sport Boys terminaron siendo determinantes para que su equipo no pudiera conseguir una victoria.

El estratega rosado también destacó el trabajo realizado por sus dirigidos durante los 90 minutos. Sport Boys logró incomodar a Alianza Lima, cortó sus principales circuitos de juego y generó situaciones que pudieron cambiar el resultado final del compromiso.

Uno de los momentos más polémicos fue el gol anulado a Luis Urruti por una supuesta mano previa. Para Desio, el contacto fue casual y ocurrió cuando el atacante intentaba levantarse luego de una falta recibida.

“La mano de Tito es una mano casual. A Tito le hacen falta antes; cuando cae y se levanta le toca la mano”, explicó el técnico. Desio consideró cuestionable que la acción haya sido sancionada como una mano de inmediatez después de que transcurrieran algunos segundos.

El entrenador también dejó una duda sobre otra jugada polémica dentro del área de Alianza Lima. Según explicó, existió una posible falta sobre Luciano Nequecaur que no llegó a ser revisada y que pudo terminar favoreciendo al cuadro blanquiazul.

Más allá de las polémicas, Desio sorprendió al referirse al nivel de Alianza Lima. El argentino calificó al conjunto dirigido por Pablo Guede como un “rival muy bueno”, aunque destacó que Sport Boys logró neutralizar buena parte de sus principales armas.

Finalmente, el técnico de la ‘Misilera’ se quedó con la sensación de que su equipo dejó escapar una oportunidad importante en el Estadio Nacional. El empate mantiene a Sport Boys sumando en el Clausura, pero para Desio el rendimiento mostrado permite pensar que pudieron llevarse mucho más.

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