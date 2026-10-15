Cuando parecía que todo estaba encaminado para que Sport Boys peleara hasta las últimas instancias en el Torneo Clausura, una serie de malos resultados cambió el panorama de manera negativa y ahora el principal objetivo es alcanzar un cupo para un certamen internacional. Lo mismo pasó en la Copa de la Liga, donde no pudieron con Alianza Atlético en las semifinales y terminaron eliminados con un abultado global de 8-2 en contra.

Estas circunstancias llevaron a que en las últimas horas se especulara mucho sobre la permanencia de Carlos Desio para la próxima temporada, justo cuando todo hacía presagiar que se quedaría encabezando el proyecto deportivo que buscará ser protagonistas en la Liga 1 durante el año del centenario del club.

En medio de estas dudas, donde algunos ponían a Desio más afuera que adentro de la ‘Misilera’, Mario Flores salió al frente y puso las cosas claras sobre el asunto. El gerente deportivo de la institución ‘chalaca’ conversó con TV Perú Deportes y expuso cuál es la situación del director técnico argentino.

Carlos Desio está dirigiendo su primera temporada en Sport Boys. (Foto: Sport Boys)

Flores fue contundente al señalar que las negociaciones con Desio no están frenadas como se viene diciendo, ni están supeditadas a que se clasifiquen o no a un torneo internacional. En definitiva, el área deportiva le sigue dando su respaldo al entrenador de 53 años, pues los diálogos con su representante Alejandro Espinoza avanzan positivamente.

“No sé de donde salió la información que se han frenado la renovación (contrato). Queremos que Carlos se quede para el 2027. Solo faltan detalles. Yo hablo con su agente Alejandro Espinoza, esta semana se debe estar cerrando”, explicó el directivo rosado.

Con esto, independientemente de lo que suceda de aquí el final del Torneo Clausura, en Sport Boys están convencidos de que Carlos Desio es el entrenador ideal para comando al equipo en el año de su centenario. La ‘Rosada’ está a nueve puntos del último cupo a la Copa Sudamericana 2026, por lo que las fechas que se avecinan serán cruciales: el dinero por clasificar sería importante para las arcas del club.

Mario Flores es el actual gerente deportivo de Sport Boys. (Foto: Sport Boys)

¿Cuándo volverá a jugar Sport Boys?

Luego de perder por 3-1 a manos de Alianza Atlético, Sport Boys volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Juan Pablo II College, en el compromiso correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 17 de octubre desde las 3:00 p.m. y tendrá lugar en el Complejo Deportivo Juan Pablo II College.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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