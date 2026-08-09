Tras el empate de Sport Boys, con el que acumulan tres partidos consecutivos sin conocer la derrota, Christian Cueva quedó conforme con el momento que atraviesa el cuadro rosado. El volante destacó la evolución del equipo luego del 1-1 ante Alianza Lima y consideró que vienen mostrando una mejoría importante en el Torneo Clausura.

“Lo importante es que el equipo viene en crecimiento y tenemos un plantel exquisito”, afirmó Cueva después del encuentro. El mediocampista destacó además las variantes que tiene Carlos Desio para afrontar los próximos compromisos.

El futbolista también resaltó el respaldo que viene recibiendo desde su llegada al cuadro rosado. “El club es maravilloso, muy lindo, tiene una hinchada maravillosa”, comentó, dejando en claro que se siente cómodo defendiendo la camiseta de Sport Boys.

Cueva aseguró que el plantel debe responder dentro del campo al apoyo que recibe de sus aficionados. En ese sentido, señaló que cada jugador debe aportar su “granito de arena” para que el crecimiento mostrado en las primeras fechas pueda mantenerse.

El volante también habló sobre su estado físico después de regresar tras una lesión. “Pensé que iba a ser un poco más difícil, pero con el transcurrir de los partidos voy a estar mejor”, explicó, mientras espera recuperar progresivamente su mejor nivel.

Cueva no ocultó además su ilusión por los objetivos que se ha trazado Sport Boys para esta temporada. “Queremos pelear el título y torneos internacionales; esa es la ilusión y lo que queremos como equipo”, afirmó de manera contundente.

El empate ante Alianza Lima permitió a Sport Boys llegar a siete puntos en el Clausura y mantenerse en la parte alta de la tabla. El resultado también reforzó la confianza de un equipo que busca convertirse en protagonista durante este segundo semestre.

Cueva, por su parte, aseguró que seguirá trabajando para devolver la confianza que le ha entregado el club y su hinchada. “Me voy a dar íntegro al club”, manifestó el volante, quien apunta a seguir creciendo junto a Sport Boys en el Clausura.

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