El Sport Boys vs. Alianza Lima dejó una de las imágenes más preocupantes de la jornada con la lesión de uno de los mejores jugadores del equipo de Pablo Guede, Marco Huamán. El lateral blanquiazul tuvo que abandonar el campo luego de una fuerte entrada de Luciano Nequecaur, en una jugada polémica por la gravedad de la lesión, ya que el árbitro del partido, Bruno Pérez, no revisó la acción.

Luciano Nequecaur rompió su silencio tras el empate 1-1 entre Sport Boys y Alianza Lima por la Liga 1. El delantero rosado analizó el partido y también habló de la jugada que terminó con Marco Huamán fuera del campo.

Sobre el rendimiento de Sport Boys, Nequecaur destacó la intensidad mostrada por su equipo ante el cuadro blanquiazul. “Si ellos son intensos, nosotros les jugamos de igual a igual”, señaló el atacante argentino.

El ‘9’ consideró que Sport Boys consiguió poner en aprietos a Alianza Lima durante varios pasajes del encuentro. “Los hicimos pasar por momentos en los que los tuvimos en un arco”, afirmó, aunque lamentó no haber conseguido los tres puntos.

Nequecaur también explicó qué les comunicó el árbitro Bruno Pérez sobre el gol anulado a Luis Urruti. “La de la mano nos dijo que, como Tito es el que hace el gol, hay una regla de que si la toca con la mano y después marca, se tiene que anular”, contó.

Sin embargo, la jugada que más preocupación generó fue el choque que protagonizó con Marco Huamán. El lateral de Alianza Lima tuvo que abandonar el campo durante el primer tiempo debido al fuerte dolor que sufrió en el tobillo.

Nequecaur reconoció su responsabilidad en la acción y aseguró que no existió intención de lastimar al futbolista blanquiazul. “Le fui a pedir disculpas al terminar el partido porque, bueno, de bruto nomás lo pisé ahí y él se dobla el tobillo”, explicó.

El delantero argentino reveló que buscó personalmente a Huamán después del encuentro para disculparse por lo sucedido. “No fue de mala intención y por eso le fui a pedir disculpas”, manifestó Nequecaur tras la polémica acción.

Finalmente, Nequecaur dejó un mensaje para el lateral de Alianza Lima y expresó su deseo de que la lesión no sea de gravedad. “Esperamos que no sea nada grave y se recupere pronto”, concluyó el atacante de Sport Boys.

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