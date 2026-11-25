Daniel Porozo atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en el fútbol peruano. El delantero ecuatoriano fue una de las grandes figuras de Sport Huancayo en la conquista del Torneo Clausura 2026 y, tras su destacada actuación ante Universitario, comenzó a despertar el interés de otros clubes de cara a la próxima temporada. Precisamente, su futuro empieza a generar expectativa a pocos días de disputar las semifinales de la Liga 1.

El atacante de 29 años no ocultó que existen posibilidades de cambiar de equipo para el 2027. En diálogo con Modo Fútbol, reconoció que su contrato con el ‘Rojo Matador’ termina al finalizar la presente temporada y que actualmente mantiene conversaciones con la institución huancaína. “Firmé hasta el final de la temporada, pero estamos en conversaciones con el club. Esperemos que se tome la mejor decisión”, manifestó.

Uno de los equipos con los que se le relaciona es Universitario de Deportes. Desde Ecuador surgió información sobre el supuesto interés de la institución crema por contar con sus servicios para la próxima campaña. Consultado sobre estos rumores y las propuestas que podría recibir, Porozo dejó en claro que prefiere mantenerse concentrado en el presente. “Sí, pero le dije a mi representante que lo maneje y que me deje estar enfocado en lo mío, que es ahora acá”, respondió.

Por ahora, el futbolista no confirmó una negociación con el cuadro merengue ni reveló qué otras instituciones preguntaron por él. Su prioridad está puesta en terminar la temporada con Sport Huancayo, aunque también reconoció que se siente cómodo en la institución y que no tendría inconvenientes en continuar. Incluso, destacó la posibilidad de disputar la Copa Libertadores si permanece en el equipo.

La historia de Porozo en el conjunto huancaíno comenzó a mitad de 2026, cuando llegó procedente de Real Oruro de Bolivia. Su adaptación no fue inmediata, pues durante sus primeras presentaciones tuvo un papel secundario en el equipo dirigido por Richard Pellejero. Sin embargo, encontró su mejor versión en el tramo decisivo del campeonato y terminó convirtiéndose en una de las principales armas ofensivas del ‘Rojo Matador’.

Desde su llegada, el ecuatoriano disputó 18 encuentros y consiguió seis anotaciones con la camiseta huancaína. Su racha goleadora tuvo como víctimas a UTC, Deportivo Garcilaso, Alianza Atlético y Cienciano, aunque su actuación más destacada llegó precisamente ante Universitario, cuando anotó un doblete en la goleada por 4-1 que le permitió a Sport Huancayo quedarse con el Torneo Clausura.

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