Universitario de Deportes afrontará una de las pruebas más importantes del cierre del Torneo Clausura 2026. El conjunto crema visitará a Sport Huancayo por la última jornada del campeonato, en un compromiso que puede ser determinante para sus aspiraciones al título. En la previa de este encuentro, Richard Pellejero, entrenador del ‘Rojo Matador’, sorprendió con sus declaraciones sobre el equipo dirigido por Fabián Bustos.

El estratega uruguayo fue consultado sobre la manera en que preparará el compromiso ante los merengues, especialmente si priorizará neutralizar sus principales virtudes o buscará imponer condiciones desde el inicio. Al respecto, Pellejero explicó que su intención será encontrar un equilibrio entre ambos aspectos, sin descuidar el funcionamiento de su propio equipo. “Yo creo que ambas cosas. Uno como entrenador trata siempre de corregir las cosas que hacemos mal en los partidos y potenciar las que hacemos bien”, señaló.

Sin embargo, sus palabras también tuvieron un reconocimiento especial para el rival. “Con respecto a analizar al rival, obviamente vemos sus déficits y sus potenciales; es la ‘U’, me han hecho llegar videos y comentarios de todo lo que dicen, pero sabemos que es un grande del Perú, que tiene individualidades increíbles y un gran equipo, por algo está donde está”, manifestó Pellejero, destacando la jerarquía del conjunto crema.

Por otro lado, el entrenador se refirió a la presión de disputar un encuentro decisivo y recordó que no estaba de acuerdo con que sus jugadores hablaran de varias finales cuando todavía faltaban jornadas por disputar. “No existen cinco finales: el que alguna vez jugó una final sabe que es una sola. Bueno, ahora sí tienen una final para jugar y ahora sí podemos hablar de final”, explicó. Asimismo, aseguró que sus dirigidos dejarán todo en la cancha el próximo 22 de noviembre.

No obstante, fue consultado por la relación que mantiene con la directiva de Sport Huancayo. Pellejero reconoció que actualmente no tiene comunicación con los dirigentes y dejó en claro que, aunque no espera necesariamente una llamada, sí considera importante que los directivos estén más cerca del plantel. “A mí me trajeron aquí para algo. Creo que lo conseguimos. No espero una llamada ni mucho menos. Pero sí, obviamente que uno como entrenador muchas veces quiere que la directiva esté mucho más cerca del equipo, de estos muchachos”, sostuvo.

Incluso, reveló que no han conversado con el comando técnico sobre algún premio económico en caso de conseguir el título del Torneo Clausura. “No, con nosotros no se ha hablado. No sé si habrán hablado con los jugadores. Sé que con los jugadores hablan y demás, con el capitán, con Ricardo. Pero no, nosotros no, no tenemos contacto”, indicó. Además, recordó que durante la racha de buenos resultados tampoco recibieron visitas de los directivos en el vestuario.

“Nosotros hemos conseguido todos esos partidos consecutivos y nosotros no teníamos un llamado de ninguno de los directivos. No se veían en el vestuario. Y sinceramente yo siempre digo de que los directivos tienen que estar permanentemente. Y más cuando las cosas no están bien”, agregó. Pellejero también dejó una reflexión sobre la presencia de los dirigentes en los momentos complicados: “Me hubiese gustado de que estuvieran cuando las cosas no estaban mal”.

Finalmente, el entrenador también fue consultado por el arbitraje peruano y la posibilidad de que existan situaciones que perjudiquen a determinados equipos. Pellejero reconoció que los jueces son humanos y pueden equivocarse, pero consideró que necesitan mayores herramientas para desarrollar su trabajo. “Sé que son humanos, sé que se equivocan. Capaz que faltan más herramientas, capaz que falta prepararse más”, señaló. En esa línea, pidió que se trabaje junto a la Federación para implementar más cámaras y recursos que permitan mejorar el arbitraje, pues considera importante que el fútbol peruano continúe creciendo.

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