Sport Huancayo podría tener que buscar una nueva casa si consigue superar a Universitario de Deportes en las semifinales y clasifica a la gran final de la Liga 1 2026. El motivo está relacionado con una decisión que tomaría el Instituto Peruano del Deporte (IPD), entidad que no tendría previsto volver a alquilarle el Estadio IPD de Huancayo al conjunto dirigido por Richard Pellejero.

De acuerdo con la información difundida por el periodista Gustavo Peralta, esta postura respondería a los últimos acontecimientos registrados en el recinto deportivo. Uno de los principales antecedentes ocurrió el pasado 22 de noviembre, durante el encuentro entre Sport Huancayo y Universitario por la última jornada del Torneo Clausura.

En aquella oportunidad, el ‘Rojo Matador’ permitió el ingreso de aficionados a la tribuna Oriente, pese a que el IPD no había autorizado la utilización de ese sector por observaciones relacionadas con la seguridad. La única zona que contaba con autorización era Occidente, pero finalmente también se abrió parte de la otra tribuna para recibir a los hinchas visitantes.

Esta situación generó malestar en el IPD y derivó en una sanción económica para el club huancaíno, que posteriormente asumió el pago de la multa. Sin embargo, el episodio habría dejado consecuencias en la relación entre ambas instituciones y ahora podría complicar la disponibilidad del estadio para una eventual final.

A este escenario se suma que el próximo 30 de noviembre está previsto el inicio de los trabajos de mantenimiento y renovación de la pista atlética del Estadio IPD de Huancayo. El proyecto forma parte del plan de mejoramiento de infraestructura deportiva del IPD y contempla que la nueva pista cuente con certificación de World Athletics, con el objetivo de mejorar las condiciones para los atletas de la región.

Por lo pronto, Sport Huancayo sí podrá disputar la semifinal de ida frente a Universitario en su habitual escenario. No obstante, el compromiso del domingo 29 de noviembre tendrá restricciones: únicamente se utilizará la tribuna Occidente y solo podrá ingresar público local, según las disposiciones comunicadas por el club.

¿Cuándo juegan Universitario vs. Sport Huancayo?

Universitario vs. Sport Huancayo se enfrentarán este fin de semana en el compromiso correspondiente a la ida de las semifinales de los play-offs de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 29 de noviembre desde las 3:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio IPD de Huancayo.

¿En qué canales ver Universitario vs. Sport Huancayo?

En cuanto a la transmisión del Universitario vs. Sport Huancayo, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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