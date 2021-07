Sporting Cristal es el único equipo peruano que disputa tres competencias simultáneas en la actualidad (Copa Sudamericana, Copa Bicentenario y Fase 2 de Liga 1). Ello, llevó a varios consultarse si es que el plantel necesitaba reforzarse para no sufrir con la seguidilla de partidos, lo que fue contestado por Juan José Luque de manera tajante.

“Al día de hoy, no. Los proyectos deportivos tienen que ser sostenibles. Nosotros tenemos una visión clara y responsable de nuestra gestión, por lo que no podemos tomar decisiones a golpe. No tenemos que dejarnos llevar por instintos, ni por momentos de pasión, porque justamente hacen que los proyectos sean de poca duración y no se consoliden”, sostuvo el director deportivo rimense en diálogo con Radio Ovación.

Sporting Cristal encontró, bajo la dirección técnica de Roberto Mosquera, el rendimiento deseado en los últimos meses. Esto, le permitió a los del Rímac quedarse con la primera fase del campeonato local e instalarse entre los ocho mejores de la Copa Sudamericana, donde tendrán que verse las caras con Peñarol de Uruguay, en los cuartos de final del torneo.

Cabe destacar que, el mismo medio, se encargó de confirmar el retorno de Aryan Romaní a tienda celeste, luego de ser prestado a Deportivo Municipal en la primera parte del año para sumar minutos de competencia al no tener un lugar en el equipo principal del club de La Florida.

Todo listo para el Sporting Cristal vs. Peñarol

Tras culminar la etapa de octavos de final, dio a conocer todas las fechas y horarios de las llaves que se jugarán por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2021. Sporting Cristal se enfrentará a Peñarol en busca de seguir su camino en el certamen internacional tras conseguir su pase al derrotar a Arsenal de Sarandí.

A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, la entidad sudamericana publicó las fechas para los dos duelos que jugarán los celestes con los aurinegros. El partido de ida se jugará en el estadio Nacional de Lima el 11 de agosto a partir de las 05:15 p.m. (hora peruana); mientras que, el enfrentamiento que cierra la llave de cuartos de final será en el estadio Campeón del Siglo el 18 de agosto, también, a las 05:15 p.m. (hora peruana).

