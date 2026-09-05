El caso de Julio César Uribe ya tomó un nuevo rumbo tras la agresión que sufrió a la salida del estadio Alberto Gallardo en el distrito de San Martín de Porres. El Ministerio Público abrió un expediente luego de recibir la denuncia presentada por el equipo legal del director general de fútbol de Sporting Cristal.

El hecho ocurrió el jueves 3 de septiembre, cuando el ‘Diamante’ se retiraba del recinto deportivo tras el entrenamiento del plantel profesional. Ahí un grupo de presuntos barristas interceptó su vehículo y uno de ellos le propinó un golpe en la cabeza.

Agreden a Julio César Uribe en los exteriores del estadio Alberto Gallardo

Las imágenes de la agresión fueron difundidas en redes sociales y generaron una rápida reacción del club celeste. Sporting Cristal condenó públicamente lo ocurrido y anunció que algunos de los involucrados ya habían sido identificados.

La institución rimense informó que estas personas serían denunciadas ante el Ministerio Público y que continuaban realizando acciones para identificar a los demás responsables. El club también remarcó que la crítica y la discrepancia forman parte del fútbol, pero rechazó cualquier acto de violencia.

Por su parte, la Policía Nacional del Perú indicó que las investigaciones continúan y que, hasta el momento, no todos los responsables habían sido identificados. La denuncia presentada por los representantes de Uribe fue remitida a la Fiscalía competente para iniciar las diligencias correspondientes.

Tras el ataque, el exfutbolista pasó por los exámenes médicos correspondientes. Ahora, la investigación fiscal deberá determinar las responsabilidades de quienes participaron en el incidente ocurrido en los exteriores del Alberto Gallardo.

¿Cuándo volverá a jugar Cristal?

Sporting Cristal volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Los Chankas, en el compromiso correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 6 de setiembre desde las 11:00 a.m. y tendrá lugar en el Estadio Alberto Gallardo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.