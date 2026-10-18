Sporting Cristal consiguió una importante victoria ante Comerciantes Unidos por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. En el estadio Alberto Gallardo, Luis Iberico se convirtió en una de las figuras del encuentro al marcar un doblete que permitió a los celestes quedarse con los tres puntos frente a su hinchada.

Una vez terminado el partido, era evidente la felicidad del delantero por el resultado obtenido y por su rendimiento a estas alturas de la temporada. Sin embargo, Iberico mantuvo los pies sobre la tierra y destacó la rebeldía del plantel para sacar adelante un compromiso que se presentó bastante complicado.

“Sabemos que tenemos que ir partido a partido; si no, se nos complica. Hoy vino un equipo muy bueno a darnos batalla, pero supimos sacarlo adelante”, manifestó el atacante, al analizar las dificultades que encontraron durante el encuentro.

El futbolista también reconoció la propuesta de Comerciantes Unidos, que exigió al conjunto rimense durante el compromiso. Pese a ello, Sporting Cristal encontró la manera de imponerse y sumar tres puntos importantes en su objetivo de mantenerse en la pelea por los primeros lugares del Torneo Clausura.

Más allá del resultado colectivo, Iberico aprovechó la entrevista para reflexionar sobre su presente futbolístico. El delantero recordó que su llegada al club estuvo marcada por los problemas físicos, una situación que dificultó su adaptación y continuidad durante sus primeros meses en la institución celeste.

“De hecho sí es mi mejor temporada en Sporting Cristal: desde que llegué tuve una lesión, pero ahora me pude asentar en el equipo y con mucho trabajo se está pudiendo dar”, señaló el atacante, quien viene encontrando continuidad y respondiendo con goles en esta etapa de la temporada.

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de vencer a Comerciantes Unidos por la fecha 12 del Torneo Clausura, Sporting Cristal volverá a tener actividad el próximo sábado 24 de octubre, cuando visite a Cusco FC por la fecha 13 de la Liga 1 2026. El encuentro se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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