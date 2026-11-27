El futuro de Miguel Araujo en Sporting Cristal empezó a generar distintas versiones de cara a la temporada 2027. En los últimos días, el nombre del defensor nacional fue vinculado con una posible salida del conjunto celeste, incluso con dos de los principales rivales del campeonato: Alianza Lima y Universitario de Deportes.

Los rumores apuntaban a que el zaguero tendría contrato con la institución rimense solamente hasta finales de 2026, situación que abría la posibilidad de que pudiera negociar con otros equipos. Sin embargo, desde Sporting Cristal dieron a conocer cuál es realmente el panorama contractual del futbolista y despejaron las dudas sobre su futuro.

Según informó el periodista Denilson Barrenechea, desde el club bajopontino le confirmaron que Miguel Araujo tiene contrato vigente hasta finales de 2028. Es decir, su vínculo con la institución es mucho más extenso de lo que se venía comentando y, por ahora, no existe una situación que apunte a su salida.

Pero eso no es todo. El defensor también cuenta con una cláusula que le impediría salir a otro equipo del medio local bajo las condiciones que se venían especulando. Por ello, los acercamientos o rumores que lo relacionaban con Alianza Lima y Universitario no tendrían mayor sustento en el escenario actual.

En ese sentido, Sporting Cristal mantiene la tranquilidad respecto a la continuidad del futbolista, quien tiene contrato por dos temporadas más después de finalizar el 2026. La postura de la institución es clara: Araujo sigue teniendo vínculo con el cuadro celeste y no existe, hasta el momento, una negociación para resolverlo.

Eso sí, existe un escenario en el que el panorama podría cambiar. De acuerdo con la información recibida por Barrenechea, si el defensor tuviera la intención de abandonar la institución antes de tiempo, tendría que resolver primero su vínculo contractual con Sporting Cristal.

¿Cuándo comenzará la Liga 1 2027?

La Liga 1 2027 tiene como fecha tentativa de inicio el viernes 22 o sábado 23 de enero, según adelantó Jesús Gonzales, gerente de la Liga de Fútbol Profesional Peruana, en declaraciones al programa Hablemos de MAX. De esta manera, el campeonato peruano comenzaría durante la segunda quincena de enero, con los clubes trabajando desde diciembre en la conformación de sus planteles y la pretemporada.

Sin embargo, todavía falta que la fecha sea ratificada por las comisiones correspondientes de la organización. La planificación también contempla ajustes en el calendario por las consecuencias que pudiera generar el Fenómeno El Niño alrededor del país. Por ahora, el 22 o 23 de enero es la referencia inicial para el comienzo de una nueva temporada del fútbol peruano.

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