Sporting Cristal sumó su primera victoria en la presente temporada (3-2) ante UTC en el Estadio Alberto Gallardo, por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2022 de la Liga 1. Christofer Gonzáles, con un doblete, y Percy Liza le dieron la victoria al conjunto celeste. Ante ello, el entrenador Roberto Mosquera declaró para los medios sobre el desempeño de sus dirigidos ante el elenco cajamarquino.

El estratega del cuadro del Rímac aseguró que la plantilla buscaba a como dé lugar los tres puntos en el torneo local. “Necesitábamos ganar un partido así. Luchado y peleado con un rival que vino a proponer y jugar. Nos hicieron dos goles de pelota parada y eso preocupa, pero en juego estuvimos acertados y ganar así nos viene bien”, aseveró.

De la misma manera, aseguró que está tranquilo ya que tiene jugadores con un buen nivel para conseguir los objetivos trazados. “De acuerdo a la lectura, el entrenador pragmático puede cambiar jugadores. Nosotros los tenemos con esas virtudes que pueden jugar en varios puestos y no decrecen su capacidad técnica”, mencionó.

En relación a Fernando Pacheco, quien pidió su cambio en el duelo, el DT del conjunto celeste aseguró que aún no se conoce el grado de su lesión: “Está golpeado. Los diagnósticos tempranos no son fáciles, por lo que esperaremos unas horas. Sintió un tirón no tan acentuado. Pronto estaremos enterados”.

Una dura prueba ante Alianza Lima

En la próxima fecha, Sporting Cristal se medirá ante el vigente campeón del fútbol peruano: Alianza Lima. El elenco rimense visitará el Estadio Alejandro Villanueva a los dirigidos por Carlos Bustos, quienes llegan con la moral a tope tras el excelente debut de Cristian Benavente en la victoria ante Carlos Manucci.

Ahora, tras sumar de a tres ante la Universidad Técnica de Cajamarca, los del Rímac tiene cuatro puntos en la tabla de posiciones. Como se recuerda, en la primera fecha cayeron ante Sport Huancayo y hace dos semanas empataron 2-2 con Melgar.





