Sporting Cristal sigue planificando el 2024, a la espera de devolverle el título a sus hinchas (no lo consigue desde el 2020). De momento, el cuadro cervecero ya tiene rival para la segunda fase de la Copa Libertadores (será contra always Ready, a partir de la tercera semana de febrero); sin embargo, aún el plantel no se encuentra completo, por lo que en la directiva vienen trabajando de la mano con Enderson Moreira para así ver qué fichajes más faltan por concretar para confirmar la plantilla del próximo año. Precisamente, en la lista del DT brasileño aparece el nombre de un atacante: Vitor Jacaré.

De acuerdo con Globo Esporte, el extremo de 24 años ha recibido una propuesta formal por parte del club bajopontino, al ser del agrado del estratega celeste. Asimismo, el medio señala que las conversaciones están avanzadas y solo quedaría que el futbolista rescinda su contrato con SC Bahía, club donde juega actualmente y con el que extendió su relación contractual hasta diciembre del 2024.

De concretarse estos detalles esta semana, se podría anunciar su llegada, para que así se incorpore a la pretemporada de Sporting Cristal, el cual arrancó a mediados de mes en La Florida. Eso sí, un requerimiento del jugador es que el acuerdo con el club rimense sea por tres años. Como punto a favor, además de ser del gusto del DT, Vitor tendrá un segundo aliado en el equipo: Ignácio, con quien jugó en Bahía en la Serie B 2022.

Si bien es una oportunidad importante para el jugador, así como para el equipo, que desde el 2020 no tiene un referente claro en el ataque, hay detalles que no se deben escapar. El primero es que el jugador es más de jugar como extremo, no tanto en el centro, lo segundo es su baja continuidad en la segunda mitad del año.

Tras sufrir una lesión a finales de mayo, Jacaré no ha retomado su lugar como titular en el equipo. El último cotejo que jugó fue ante América MG (3 de diciembre), cayendo por 3-2 y sumando solo cuatro minutos en campo. En total, solo ha sumado 214′ en once partidos (de 22 posibles), esto -en gran medida- por la llegada de Gilberto, quien tomó su lugar en la pizarra del técnico Rogério Ceni.

Pese a esas cifras, no se puede negar la contundencia que tuvo a inicios de año. Desde el arranque de la temporada, con el Campeonato Baiano y la Copa do Noseste (en fase de grupos) y posteriormente la Copa do Brasil y la Serie A, Vitor acumuló 30 partidos, de los cuales 24 fueron como titular, llegando también a sumar 2,084 minutos y anotando en seis ocasiones, además de tener cuatro asistencias. Queda en manos de Moreira si lo devuelve al nivel que tuvo a principios del 2023.

Las movidas en Sporting Cristal en el mercado

La pretemporada de Sporting Cristal ya inició y de momento hay varias movidas en el mercado de pases ‘cervecero’. Por ahora, mientras Enderson Moreira viene analizando las posibles opciones junto al área deportiva del club, Quembol Guadalupe ha sido el único fichaje confirmado. Asimismo, Fernando Pacheco y Diego Enríquez regresaron de sus préstamos, a Cienciano y Deportivo Binacional, respectivamente.

En cuanto a bajas, Diego Soto, Percy Liza, Brenner Marlos, Emile Franco, Washington Corozo y Nilson Loyola ya no seguirán más en el club, mientras que Adrián Ugarriza, con contrato vigente, fue prestado al Deportivo Garcilaso. Por otro lado, hay varios jugadores que renovaron y otros extendieron sus vínculos: Jesús Pretell, Ignácio da Silva, Joao Grimaldo, Jhilmar Lora, Renato Solís, Irven Ávila, Martín Távara, Gianfranco Chávez, Yoshimar Yotún, Leandro Sosa, Gilmar Paredes y Aldair Vásquez.





