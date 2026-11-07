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Sporting Cristal vs. ADT EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía Liga 1 MAX
Sporting Cristal vs. ADT se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde la 1:00 p.m. en el Estadio Unión Tarma. Sigue el minuto a minuto de Depor y la transmisión por Liga 1 MAX (DIRECTV, DGO y Movistar TV).
Los jugadores están terminando de hacer los trabajos precompetitivos.
Alineación titular de ADT: Carlos Solís; Alejandro Ramos, Joaquín Pereyra, Horacio Benincasa, Orlando Núñez; Luis Pérez, Ángel Ojeda; Juan Lucumí, Said Peralta, Joao Rojas; Aldair Rodríguez.
Alineación titular de Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Luis Abram, Leonardo Díaz, Juan Cruz Gonzales; Agustín Álvarez Wallace, Yoshimar Yotún; Santiago González, Luis Iberico, Maxloren Castro; Hernán Barcos.
¡Tenemos las alineaciones confirmadas de ambos equipos!
Víctor Rivera quiere aprovechar la localía
El entrenador de ADT buscará que su equipo se haga fuerte en el Estadio Unión Tarma. La altura y el respaldo de los aficionados pueden convertirse en factores favorables para intentar complicar al líder del Clausura.
Los tarmeños necesitan sumar para alejarse del descenso
ADT ocupa una posición comprometida en la Tabla Acumulada y necesita conseguir resultados positivos para asegurar su permanencia en la Liga 1. El partido ante Sporting Cristal representa una oportunidad importante para sumar ante su hinchada.
ADT viene de empatar ante Comerciantes Unidos
El cuadro tarmeño llega después de igualar 2-2 frente a Comerciantes Unidos en Cutervo. El resultado dejó sensaciones encontradas, pues el equipo estuvo cerca de conseguir una victoria, pero terminó cediendo puntos en los minutos finales.
Santiago González será una de las armas ofensivas
El atacante argentino puede generar peligro por los costados y aportar desequilibrio en el uno contra uno. Su velocidad será importante para que Sporting Cristal pueda aprovechar los espacios que deje ADT cuando adelante sus líneas.
Yoshimar Yotún, experiencia para el mediocampo
El volante celeste puede ser fundamental para manejar los tiempos del encuentro. Su experiencia y capacidad para distribuir el balón ayudarán a Sporting Cristal a intentar controlar la posesión y encontrar espacios en la defensa tarmeña.
Diego Enríquez apunta a defender el arco celeste
El guardameta aparece como una de las principales opciones de Sporting Cristal para este partido. Su actuación será importante para mantener la seguridad defensiva en una cancha donde ADT buscará generar peligro desde los primeros minutos.
Miguel Araujo será una ausencia importante
El defensor no estará disponible para este compromiso, según la información publicada en la previa. Su ausencia obligará a Roberto Mosquera a realizar ajustes en la última línea, especialmente ante un ADT que necesita aprovechar su condición de local.
Cristal tendrá que adaptarse a la altura de Tarma
El Estadio Unión Tarma se encuentra a una considerable altitud, por lo que el equipo visitante deberá administrar sus esfuerzos durante el encuentro. La intensidad y el ritmo de juego pueden convertirse en factores importantes para el desarrollo del partido.
Roberto Mosquera busca una nueva victoria
El entrenador celeste sabe que su equipo necesita mantener la regularidad en esta etapa decisiva del Clausura. Sporting Cristal no puede permitirse perder puntos y afrontará el compromiso con la intención de imponer su propuesta futbolística.
Hernán Barcos apunta a liderar el ataque
El experimentado delantero aparece como una de las principales opciones ofensivas de Roberto Mosquera. Su presencia en el área y capacidad para asociarse con sus compañeros pueden resultar determinantes para Sporting Cristal.
Luis Iberico llega con confianza
El delantero de Sporting Cristal anotó ante FC Cajamarca y buscará mantener su buen momento frente a ADT. Su capacidad para aparecer en el área y aprovechar las ocasiones será una de las armas ofensivas del conjunto rimense.
Maxloren Castro quiere prolongar su buen momento
El joven atacante celeste también marcó en el último triunfo de Sporting Cristal. Su velocidad y capacidad para atacar los espacios pueden ser importantes en un encuentro donde los visitantes buscarán aprovechar sus oportunidades.
Martín Távara fue protagonista en la última victoria
El mediocampista anotó uno de los goles en la goleada frente a FC Cajamarca. Su aporte en la mitad de la cancha será importante para que Sporting Cristal intente controlar el partido y generar peligro ante ADT.
Los celestes vienen de golear a FC Cajamarca
Sporting Cristal llega motivado después de vencer 5-0 a FC Cajamarca en el Estadio Alberto Gallardo. El resultado permitió que el equipo rimense recuperara confianza y mostrara su capacidad ofensiva antes de afrontar una complicada visita a Tarma.
La ‘U’ y Sport Huancayo también presionan
Sporting Cristal comparte la parte alta de la clasificación con Universitario y Sport Huancayo. La lucha por el Clausura está muy ajustada y cualquier tropiezo en estas últimas jornadas puede resultar determinante para las aspiraciones de los candidatos.
Sporting Cristal necesita ganar para seguir arriba
El equipo de Roberto Mosquera llega a esta jornada como uno de los líderes del Torneo Clausura. Con 31 puntos, los celestes necesitan sumar una victoria en Tarma para mantenerse en la pelea por el título y evitar que sus rivales directos tomen ventaja.
¿Dónde ver Sporting Cristal vs. ADT?
El partido será transmitido por Liga 1 MAX, señal que cuenta con los derechos televisivos del campeonato peruano. Los aficionados también podrán seguir el encuentro vía streaming por L1 Play, según las condiciones de acceso de la plataforma.
¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. ADT?
El compromiso entre Sporting Cristal y ADT está programado para la 1:00 p.m. (hora peruana) de este sábado 7 de noviembre. El duelo corresponde a la penúltima jornada del Torneo Clausura y se jugará en Tarma.
El Estadio Unión Tarma será el escenario principal del partido entre Sporting Cristal vs. ADT.
El partido entre Sporting Cristal vs. ADT es válido por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
En este minuto a minuto podrás seguir todas las incidencias del partido entre Sporting Cristal vs. ADT.
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Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.
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Los jugadores se fueron a los vestidores. En breves vuelven al campo para el inicio del partido.