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Sporting Cristal vs. ADT EN VIVO: minuto a minuto gratis por internet vía Liga 1 MAX por DIRECTV
Sporting Cristal vs. ADT juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 11:00 a.m. en el Estadio Alberto Gallardo. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión de Liga 1 MAX por DIRECTV, Movistar TV, DGO, Movistar TV App y Zapping.
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¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará?
Según la programación, este choque está pactado para el domingo 24 de mayo desde las 11:00 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay).