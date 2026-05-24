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Sporting Cristal vs. ADT EN VIVO: minuto a minuto gratis por internet vía Liga 1 MAX por DIRECTV

Sporting Cristal vs. ADT juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 11:00 a.m. en el Estadio Alberto Gallardo. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión de Liga 1 MAX por DIRECTV, Movistar TV, DGO, Movistar TV App y Zapping.

Sporting Cristal vs. ADT: minuto a minuto vía Liga 1 MAX por DIRECTV. (Foto: Composición Depor)
Sporting Cristal vs. ADT: minuto a minuto vía Liga 1 MAX por DIRECTV. (Foto: Composición Depor)
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¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará?

Según la programación, este choque está pactado para el domingo 24 de mayo desde las 11:00 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay).

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¿Dónde ver Sporting Cristal vs. ADT por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026?

Mira la transmisión de este partido por la señal de L1 MAX (llamado previamente Liga 1 MAX), canal con los derechos para todo el Perú por la señal cerrada de DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN TV, y para todo el mundo por las plataformas de streaming por L1 MAX, Zapping y Fanatiz; no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. 

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Este compromiso se va a disputar en el Estadio Alberto Gallardo.

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¡Bienvenidos lectores de Depor! Un nuevo minuto a minuto nos reúne hoy para vivir el duelo entre Sporting Cristal y ADT, continuando con la jornada 16 del Torneo Apertura.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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