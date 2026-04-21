Esta semana se juegan los duelos pendientes por la fecha 10 del Torneo Apertura, entre los que destaca la visita de Sporting Cristal a Atlético Grau en el estadio Campeones del 36 de Sullana. Sin embargo, pese a que ya se ha jugado antes en este escenario, el mismo no reúne las condiciones mínimas de seguridad, por lo que se ha determinado que se juegue sin público.

Esto, además de generar un perjuicio económico para el club local, restringe al público asistente a disfrutar de un evento deportivo que, en muchos casos, planifica con mucha anticipación una vez que se conoce el fixture oficial del torneo.

“Nos han restringido la presencia de personas en las tribunas y la cantidad de personas que trabajen en el evento. Por tal motivo, y para evitar problemas de algún tipo, no recibiremos a los medios de comunicación para este partido”, informó Atlético Grau en un breve comunicado.

De esta manera, se garantiza que la transmisión del partido no tendrá ningún tipo de inconvenientes. El choque está programado para este miércoles 22 de abril desde las 3:15 p.m..

Atlético Grau llega a este duelo, luego de caer 2-0 en Andahuaylas ante Los Chankas, líderes del campeonato. En tanto, Sporting Cristal parece recuperar su paso en la Liga 1, y venció el último domingopor 3-2 a UTC.

La última vez que se enfrentaron en este escenario fue el pasado 19 de noviembre de 2025 con triunfo celeste por 2-1, con anotaciones de Cristian Benavente y Diego Otoya. Para los locales el tanto llegó por un autogol del jóven defensor bajopontino Carlos Salgado.

Los celestes se impusieron en su última visita a Grau. (Foto: Sporting Cristal)

Cabe mencionar que Atlético Grau recibirá a Alianza Lima este domingo y el escenario elegido es el estadio Mansiche de Trujillo, tal cual ha ocurrido en otras ocasiones cuando los blanquiazules tienen que jugar con clubes que militan en el norte del país.

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