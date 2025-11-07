Descentralizado
Sporting Cristal vs. Cienciano EN VIVO: minuto a minuto vía Liga 1 MAX por internet gratis
Sporting Cristal vs. Cienciano juegan (EN VIVO | EN DIRECTO) desde las 3:15 p.m. por la fecha 18 del Torneo Clausura. La transmisión estará disponible por L1 MAX. No te pierdas los detalles del partido.
NO TE PIERDAS
¿En qué canales ver Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos?
Sporting Cristal vs. Cienciano se disputará en el Estadio Alberto Gallardo, con la transmisión de L1 Max para todo el territorio peruano, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Best Cable, Claro TV y entre otros, además de su versión de streaming en la plataforma de L1 Play. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.