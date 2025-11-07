Descentralizado 

Sporting Cristal vs. Cienciano EN VIVO: minuto a minuto vía Liga 1 MAX por internet gratis

Sporting Cristal vs. Cienciano juegan (EN VIVO | EN DIRECTO) desde las 3:15 p.m. por la fecha 18 del Torneo Clausura. La transmisión estará disponible por L1 MAX. No te pierdas los detalles del partido.

Sporting Cristal vs. Cienciano por el Torneo Clausura. (Diseño: Christian Marlow)
¿En qué canales ver Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos?

Sporting Cristal vs. Cienciano se disputará en el Estadio Alberto Gallardo, con la transmisión de L1 Max para todo el territorio peruano, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Best Cable, Claro TV y entre otros, además de su versión de streaming en la plataforma de L1 Play. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Cienciano?

El compromiso entre Sporting Cristal vs. Cienciano está programado para este viernes 7 de noviembre desde la 3:15 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a la 5:15 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 4:15 p.m.; en México a las 2:15 p.m.; y en España a las 10:15 p.m.

El partido entre Sporting Cristal y Cienciano se disputará en el estadio Alberto Gallardo.

Este duelo corresponde a la jornada 18 del Torneo Clausura 2025.

