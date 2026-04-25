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Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía Liga 1 MAX
Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 3:30 p.m. en el Estadio Juan Maldonado Gamarra. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión vía Liga 1 MAX (DIRECTV y Movistar TV).
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¿Cuándo y a qué hora juega Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos?
Este encuentro entre Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos se disputará este sábado 25 de abril en el Estadio Juan Maldonado Gamarra. El partido está programado para iniciar a las 3:30 p.m., hora peruana.