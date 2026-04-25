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Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía Liga 1 MAX

Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 3:30 p.m. en el Estadio Juan Maldonado Gamarra. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión vía Liga 1 MAX (DIRECTV y Movistar TV).

Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos se enfrentan por la Liga 1 2026. (Diseño: Depor)
Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos se enfrentan por la Liga 1 2026. (Diseño: Depor)
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¿Cuándo y a qué hora juega Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos?

Este encuentro entre Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos se disputará este sábado 25 de abril en el Estadio Juan Maldonado Gamarra. El partido está programado para iniciar a las 3:30 p.m., hora peruana.

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¿En qué canal ver Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos?

El partido será transmitido a través de la señal del canal L1 MAX (antes Liga 1 MAX), que se puede disfrutar en diferentes operadores tanto en el Perú como en el extranjero, por lo que aquí te compartimos el detalle. Además, todas las incidencias de la jornada las encontrarás en la web de Depor.

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El Estadio Juan Maldonado Gamarra será el escenario del partido entre Sporting Cristal vs. Universitario.

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El partido entre Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos es válido por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

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¡Bienvenidos, lectores de Depor! En este minuto a minuto podrás seguir todas las incidencias del partido entre Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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