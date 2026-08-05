A pocos días del esperado duelo entre Universitario y Sporting Cristal, Emanuel Herrera volvió a pronunciarse sobre el cuadro celeste y recordó con cariño su paso por el club rimense. El delantero argentino aseguró que guarda un vínculo especial con la institución, donde vivió la etapa más exitosa de su carrera y alcanzó dos títulos nacionales.
El exgoleador recordó los años que pasó defendiendo la camiseta celeste y afirmó que Sporting Cristal ocupa un lugar importante en su vida. “Es mi segunda casa. Siempre voy a estar agradecido por todo lo que viví ahí”, expresó.
Herrera también destacó el crecimiento que ha mostrado la institución en los últimos años y señaló que sigue de cerca la actualidad del cuadro rimense. Según indicó, siempre estará atento a los resultados del club por el cariño que le guarda.
El atacante fue una de las grandes figuras de Sporting Cristal de 2018 al 2020, convirtiéndose en uno de los máximos referentes ofensivos de la última década gracias a sus 68 goles 2 y títulos conseguidos con la camiseta celeste.
En la temporada 2018, Emanuel Herrera firmó el mejor año de su carrera al marcar 43 goles en 44 partidos, siendo la gran figura de Sporting Cristal en la conquista del título nacional, obtenido precisamente tras vencer a Alianza Lima en la final.
Su última temporada en el Rímac fue en 2020. Tras ello, el delantero partió a Argentinos Juniors, donde disputó 21 partidos y solo anotó tres goles. Posteriormente pasó por Celaya de México y luego recaló en Universitario de Deportes, club con el que marcó siete tantos en 33 encuentros y también logró consagrarse campeón nacional.
Aunque actualmente su presente está lejos del fútbol peruano, Herrera dejó claro que continúa siguiendo al club desde la distancia y espera que pueda mantenerse como protagonista en la temporada.
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