En el fútbol, las historias de éxito y gloria suelen estar en los titulares, pero detrás de ellas hay capítulos de sacrificio y adversidad. Este es el caso de Marcos Riquelme, delantero argentino que en 2021 vistió la camiseta de Sporting Cristal y fue finalista de la Liga 1 Te Apuesto. A pesar de no haber alcanzado cifras deslumbrantes con los celestes, su entrega en el campo le valió el respeto de parte de la hinchada, aunque su carrera continuó lejos del Perú. Hoy, el exjugador rimense atraviesa un momento crítico en Bolivia, defendiendo los colores del Oriente Petrolero, un club sumido en una profunda crisis económica y dirigencial que ha llevado a sus jugadores a situaciones extremas.

Tras su paso por Sporting Cristal, donde anotó 7 goles y dio 3 asistencias en 26 partidos, Marcos Riquelme dejó el Rímac para volver a Bolivia, país donde había brillado anteriormente con equipos como Bolívar y Always Ready. Su regreso parecía prometedor, pero el panorama cambió radicalmente al unirse al Oriente Petrolero, un equipo que enfrenta graves problemas financieros.

“Lamentablemente tuve que vender mi auto y empezar a manejarme con el de mi esposa. Como le dije a mis compañeros, tuve que tirar un manotazo de ahogado, porque la situación se estaba poniendo difícil. Uno estando fuera de mi país tiene que alquilar donde vive, pagar el colegio de las hijas, y enfrentarse a un montón de gastos. No me perdonan, no puedo decirle al que me alquila la casa que espere el pago porque el arreglo fue directamente conmigo”, confesó el delantero en una entrevista para Tigo Sports.





Una deuda interminable y la soledad de los jugadores





El descontento de Riquelme no se limita a lo económico, sino también a la falta de apoyo dirigencial en momentos críticos. “Es muy triste la situación. La deuda sigue creciendo y la situación no mejora. Conmigo es prácticamente todo este año, hay jugadores que no han cobrado dos meses este 2024″, expresó.

Molesta que hayan salido dando fechas para pagar el sueldo cuando en realidad no terminaron cumpliendo. Duele porque este hincha de Oriente no merece que el club esté así; el presidente se fue en el momento que el club más necesitaba de todos, y nos golpeó mucho”, agregó.





Crisis deportiva del Oriente Petrolero





El presente deportivo también refleja la crisis: Oriente Petrolero ocupa el décimo lugar en el Torneo Clausura boliviano, lejos de cualquier aspiración al título. La frustración de Riquelme se evidenció en un reciente partido contra Royal Pari, donde un gol anulado por el VAR y un penal en los minutos finales sellaron una derrota más para su equipo.

“Sentimos que nos metieron la mano al bolsillo de vuelta. Estamos solos, no tenemos apoyo dirigencial ni para reclamar estas cosas que nos están pasando. Ya no quiero ni hablar de ello, esos comunicados que saca la dirigencia ya nos dan risa”, reveló el también exjugador del Bolívar de La Paz.

“Estamos solos, ahora damos la cara y es entendible que la gente salga molesta con nosotros; está enojada y frustrada, pero nosotros (jugadores) somos los más perjudicados y no hay más nada para decir. Solo queda jugar por el honor y esperar que termine este año, que la verdad ha sido desastroso”, sentenció el delantero argentino.





Marcos Riquelme fue jugador del Sporting Cristal en 2021. (Foto: Liga 1)





