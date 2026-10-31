El Torneo Clausura 2026 entra en su etapa decisiva, con solo 3 fechas restantes para que culmine el segundo torneo del año. Este sábado 31 de octubre, el terror de seguir en carrera será la clave para que varios de los compromisos sean de vital importancia. Hoy con varios clubes pugnando por llegar al primer lugar de la clasificación, cualquier tropiezo será determinante en la disputa por el campeonato. En esta nota podrás revisar la evolución de la tabla de posiciones a lo largo de esta décima cuarta jornada.

La decimoquinta jornada del Torneo Clausura arranca este sábado con un duelo norteño clave. Desde las 3:30 de la tarde, Alianza Atlético recibirá a Juan Pablo II en el estadio Campeones del 36 de Sullana, buscando hacerse fuerte bajo el intenso calor local para asegurar tres puntos importantes.

La acción continuará el domingo primero de noviembre con dos compromisos atractivos en simultáneo y en distintas alturas. Primero, CD Moquegua enfrentará a Los Chankas en la mañana en el recinto 25 de Noviembre. Inmediatamente después, Cusco FC chocará contra Sport Boys en el Garcilaso de la Vega.

Ese mismo domingo por la tarde tendrá lugar uno de los encuentros más esperados de toda la fecha. Atlético Grau se medirá ante Universitario de Deportes en el estadio Mansiche de Trujillo, donde los ‘cremas‘ están obligados a ganar de visita para seguir peleando arriba por el título.

Para el lunes 2 de noviembre quedaron programados tres enfrentamientos que prometen mover la tabla acumulada. A las once de la mañana, Sport Huancayo jugará frente a FBC Melgar en la Incontrastable. Posteriormente, en la tarde, UTC recibirá a Deportivo Garcilaso en el estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca.

Cerrando la jornada del lunes, Sporting Cristal saldrá a la cancha para defender su posición en la parte alta del certamen. El conjunto celeste recibirá a FC Cajamarca desde en el estadio Alberto Gallardo, en un partido donde los rimenses necesitan imponer condiciones ante su hinchada desde el arranque.

Finalmente, la fecha 15 culminará el martes con dos duelos decisivos. A las tres de la tarde, Comerciantes Unidos chocará ante ADT en el estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo. Por la noche, Alianza Lima cerrará el telón recibiendo a Cienciano en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.

Partidos de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026:

Fecha Hora Partido Estadio 31/10 3:30 p.m. Alianza Atlético vs. Juan Pablo II Campeones del 36 01/11 11:00 a.m. CD Moquegua vs. Los Chankas 25 de noviembre 01/11 1:15 p.m. Cusco FC vs. Sport Boys Inca Garcilaso de la Vega 01/11 3:30 p.m. Atlético Grau vs. Universitario Mansiche de Trujillo 02/11 11:00 a.m. Sport Huancayo vs. Melgar IPD de Huancayo 02/11 1:15 p.m. UTC vs. Deportivo Garcilaso Héroes de San Ramón 02/11 3:30 p.m. Sporting Cristal vs. FC Cajamarca Alberto Gallardo 03/11 3:00 p.m. Comerciantes Unidos vs. ADT Juan Maldonado Gamarra 03/11 8:00 p.m. Alianza Lima vs. Cienciano Alejandro Villanueva

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Sporting Cristal 14 9 1 4 29 17 12 28 2 Sport Huancayo 14 9 1 4 23 17 6 28 3 Universitario 13 8 3 2 28 19 9 27 4 Melgar 14 7 5 2 25 15 10 26 5 Deportivo Garcilaso 14 8 1 5 26 15 11 25 6 Juan Pablo II 14 7 4 3 25 16 9 25 7 Alianza Lima 14 7 4 3 20 13 7 25 8 Alianza Atlético 14 8 1 5 28 28 0 25 9 Cusco 14 8 0 6 25 19 6 24 10 Sport Boys 13 6 3 4 19 14 5 21 11 Atlético Grau 14 5 3 6 16 20 -4 18 12 Cienciano 14 5 2 7 19 21 -7 17 13 Comerciantes Unidos 14 3 5 6 24 25 -1 14 14 Los Chankas 14 3 3 8 14 30 -16 12 15 FC Cajamarca 14 3 2 9 21 32 -11 11 16 ADT 14 2 4 8 11 24 -14 10 17 CD Moquegua 14 2 4 8 8 22 -14 10 18 UTC 14 1 2 11 15 28 -13 0

* Le dedujeron cinco puntos a UTC por deudas.

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Alianza Lima 31 19 8 4 50 21 29 65 2 Universitario 30 16 8 6 52 34 18 56 3 Melgar 31 15 9 7 53 35 18 54 4 Deportivo Garcilaso 31 15 6 10 47 33 14 51 5 Cusco FC 31 16 3 12 46 43 3 51 6 Cienciano 31 15 5 11 53 43 10 50 7 Sporting Cristal 31 14 5 12 55 45 10 47 8 Alianza Atlético 31 13 7 11 48 46 2 46 9 Los Chankas 31 13 7 11 39 51 -12 46 10 Sport Huancayo 31 13 5 13 44 48 -4 44 11 Juan Pablo II 31 11 8 12 47 56 -9 41 12 Sport Boys** 30 11 8 11 34 33 1 37 13 Comerciantes Unidos 31 8 11 12 42 45 -3 35 14 Atlético Grau 31 9 7 15 28 38 -10 34 15 ADT*** 31 7 9 15 33 45 -12 29 16 CD Moquegua 31 7 7 17 25 46 -21 28 17 FC Cajamarca**** 31 7 7 17 44 60 -16 26 18 UTC* 31 5 8 18 36 55 -19 13

* Le dedujeron 10 puntos a UTC por deudas.

** Le dedujeron cuatro puntos a Sport Boys por deudas.

*** Le dedujeron un punto a ADT por deudas.

**** Le dedujeron dos puntos a FC Cajamarca por deudas.

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