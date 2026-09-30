Si bien la Liga 1 entró en receso por los partidos de la Selección Peruana en la fecha FIFA, este miércoles 30 de septiembre se disputará un partido que fue reprogramado y debió jugarse en la pasada jornada 10 del Torneo Clausura. Este encuentro tendrá frente a frente a Cienciano vs. Los Chankas, resultado que tendrá incidencia directa en la tabla de posiciones del campeonato, tanto en la del Clausura como en el acumulado.

Cienciano y Los Chankas se enfrentarán este miércoles por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026. El encuentro había sido postergado debido a la participación del cuadro cusqueño en la Copa Sudamericana y ahora ambos buscarán sumar tres puntos importantes para mejorar su posición en la Liga 1.

El compromiso se jugará desde las 3:00 p. m. en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, donde el conjunto local intentará aprovechar su condición de dueño de casa. El partido corresponde a la jornada que se disputó originalmente entre el 18 y 20 de septiembre, pero quedó pendiente por el calendario internacional del representante cusqueño.

Cienciano llega a este encuentro después de perder por 2-1 ante ADT el pasado 23 de septiembre, en otro duelo que también había sido reprogramado. Con ese resultado, el elenco imperial se mantiene con 7 puntos en el Torneo Clausura y ocupa la parte baja de la clasificación, por lo que necesita volver a ganar para acercarse a los equipos que tiene por delante.

Por su parte, Los Chankas también atraviesan una etapa complicada en el segundo torneo del año. El cuadro de Andahuaylas suma 7 puntos en el Clausura, con dos victorias, un empate y seis derrotas, y recientemente realizó un cambio en el banquillo luego de la salida de Walter Paolella. Juan Carlos Bazalar asumió nuevamente la dirección técnica y tendrá ahora el reto de intentar recuperar al equipo.

En la tabla del Torneo Clausura, los dos conjuntos llegan con una cantidad similar de puntos, aunque con diferencias en la producción defensiva y ofensiva. Cienciano registra 10 goles a favor y 17 en contra después de nueve partidos, mientras que Los Chankas tienen 10 tantos convertidos y 23 recibidos, números que reflejan la necesidad de ambos de mejorar sus resultados en esta parte del campeonato.

El cuadro cusqueño también tendrá que manejar el desgaste de un calendario exigente, pues durante las últimas semanas disputó encuentros tanto por la Liga 1 como por la Copa Sudamericana. Tras quedar eliminado del torneo continental, ahora tendrá como prioridad recuperar terreno en el campeonato local y empezar a sumar para escalar posiciones en la clasificación.

Partido reprogramado por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026:

Fecha Hora Partido Estadio 30/09 3:00 p.m. Cienciano vs. Los Chankas Inca Garcilaso de la Vega

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Deportivo Garcilaso 10 7 1 2 18 6 12 22 2 Universitario 10 6 2 2 19 16 3 20 3 Sporting Cristal 10 6 1 3 20 10 10 19 4 Sport Huancayo 10 6 1 3 16 13 4 19 5 Alianza Atlético 10 6 1 3 20 17 3 19 6 Juan Pablo II 10 5 3 2 20 12 8 18 7 Melgar 10 5 3 2 16 9 7 18 8 Sport Boys 10 5 3 2 14 7 7 18 9 Cusco FC 10 6 0 4 19 14 5 18 10 Alianza Lima 10 4 4 2 14 10 4 16 11 Atlético Grau 10 5 1 4 14 13 1 16 12 FC Cajamarca 10 3 1 6 18 24 -6 10 13 Comerciantes Unidos 10 2 3 5 17 18 -1 9 14 Cienciano 9 2 1 6 11 17 -6 7 15 CD Moquegua 10 1 4 5 7 17 -10 7 16 Los Chankas 9 2 1 6 10 23 -13 7 17 ADT 10 1 2 7 7 21 -14 5 18 UTC 10 0 2 8 11 24 -13 -3

* Le dedujeron cinco puntos a UTC por deudas.

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Alianza Lima 27 16 8 3 44 18 26 56 2 Universitario 27 14 7 6 43 31 12 49 3 Deportivo Garcilaso 27 14 6 7 39 24 15 48 4 Melgar 27 13 7 7 45 29 16 46 5 Cusco FC 27 14 3 10 40 38 2 45 6 Los Chankas 26 12 5 9 35 44 -9 41 7 Cienciano 26 12 4 10 45 39 6 40 8 Alianza Atlético 27 11 7 9 40 34 6 40 9 Sporting Cristal 26 10 5 11 45 39 6 35 10 Sport Huancayo 27 10 5 12 38 46 -6 35 11 Sport Boys** 27 10 8 9 29 26 3 34 12 Juan Pablo II 27 9 7 11 42 52 -10 34 13 Atlético Grau 26 9 5 12 25 28 -3 32 14 Comerciantes Unidos 27 7 9 11 35 39 -4 30 15 FC Cajamarca**** 27 7 6 14 41 51 -11 25 16 CD Moquegua 27 6 7 14 24 41 -17 25 17 ADT*** 27 6 7 15 30 43 -13 24 18 UTC* 27 4 8 15 32 50 -18 10

* Le dedujeron 10 puntos a UTC por deudas.

** Le dedujeron cuatro puntos a Sport Boys por deudas.

*** Le dedujeron un punto a ADT por deudas.

**** Le dedujeron dos puntos a FC Cajamarca por deudas.

TE PUEDE INTERESAR